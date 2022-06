Zenével a menekült gyermekekért

Megosztás itt:

A zenekar kiemelte, hogy a drámai háborús helyzet önmagában segítségért kiált, de azzal, hogy a Nemzetközi gyermeknaphoz kapcsolódóan adja át a zenei közössége, a közönség által a budapesti Müpában és a pécsi Kodály Központban jegyvásárlással felhalmozott összeget, hangsúlyosan fel akarja hívni a figyelmet a további adományozások, a segítségnyújtás fontosságára. Jelenleg az ukrán családok integrációja áll a különböző segítő szervezetek legfontosabb feladatai között, legyen az a megélhetéshez szükséges legalapvetőbb tárgyi feltételek biztosítása, vagy ami a legnehezebb, a pszichés traumák oldása. A Máltai Szeretetszolgálat szakemberei is erre a célra fogják felhasználni a felajánlott összeget. A szimfonikus zenekar a különböző korú menekült gyermekek, csecsemők speciális igényeinek megfelelő támogatásra, kifejezetten a menekült családok számára ajánlotta fel a két koncert bevételét.

2022. június 1-jén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központjában Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója az MMSZ regionális ügyvezetőjének, Jónás Gergelynek adta át az egymillió forint összegű adományról szóló plakettet.

„Zenekarunk működésének nem csupán egyik fontos elvi alapvetése, de tevékenységének valós, konkrét, kézzel fogható eleme is a társadalmi felelősségvállalás – természetesen a zenei értékek megőrzésén túl. Valljuk, hogy egy olyan szervezettől, amely tevékenységével tömegekre tud hatást gyakorolni - legyen akár egy zenekar, de bármely művészeti társulat -, elvárható, hogy közjót szolgáló szerepet is felvállaljon. A Pannon Filharmonikusok évek alatt megteremtett pozíciója egyben kijelöli a társadalmi felelősségét is. Fontosnak tartjuk, hogy különböző nemes ügyek mellé álljunk, azok üzenetét eljuttassuk közönségünkhöz, és erre hívjunk fel másokat is.” – idézte Horváth Zsolt igazgató egy korábbi nyilatkozatát.

Május 6-án a Müpában, május 7-én a Kodály Központban gyűlt össze nagyszámú közönség a pécsiek Napfényes tavasz című hangversenyére, volt aki kifejezetten az adománygyűjtésről szóló felhívásra. Az esteken Johannes Brahms, Robert Schumann és Clara Schumann művei csendültek fel, az est szólista művésze Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész volt, közreműködött a Dobos László és Vass András állandó karmester vezette Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórus, Bogányi Tibor vezető karmester vezényelt.

Aki támogatni szeretné a fenti, sajnos feltehetően hosszútávú, tevékenységet, az alábbi számlaszámra utalt összeggel teheti meg:

A számlaszám: 11784009-20211130

Név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-Dunántúli Régió

A közleménybe ezt kell írni: Ukrajnából Magyarországra menekült családok gyermekei részére