Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 08. Szerda Koppány napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

XIX. Szent Korona konferencia: tudományos megközelítés, közösségi emlékezetet és nemzeti önazonosság erősítés

2025. október 08., szerda 10:34 | Magyar Nemzet
Szent Korona magyar történelem Magyarságkutató Intézet Szent Korona Országáért Alapítvány XIX. Szent Korona konferencia

A rendezvény célja, hogy tudományos igényességgel és közéleti párbeszéd keretében járja körül a Szent Korona történeti, jogi és szellemi jelentőségét, valamint annak szerepét a magyar állameszme alakulásában.

  • XIX. Szent Korona konferencia: tudományos megközelítés, közösségi emlékezetet és nemzeti önazonosság erősítés

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

A rendezvényt M. Lezsák Gabriella, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója nyitja meg péntek délután a Magyarságkutató Intézetben. Ezt követően kerekasztal-beszélgetést tartanak Magyarország és az ellenállási jog témakörében, amely a történeti alkotmány egyik kulcsfontosságú eleme. A beszélgetés résztvevői Horváth Attila, Liktor Zoltán Attila, Teiszler Éva és Varga Tibor, akik történészi és jogtörténeti szempontból vizsgálják, miként jelent meg és milyen szerepet töltött be az ellenállási jog a magyar történelemben, valamint hogyan kapcsolódik mindez a Szent Korona eszméjéhez. A pénteki rendezvényen fellépnek Jánosi András és Apró Anna, a Hungaricus együttes alapító tagjai.

A konferencia szombaton 14 órától folytatódik a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. Az ingyenes rendezvényen neves történészek és kutatók beszélnek a Szent Korona történeti hátteréről, közjogi szerepéről és szellemi üzenetéről. A szervezők célja, hogy a tudományos megközelítés mellett a közösségi emlékezetet és nemzeti önazonosságot is erősítsék.

Alapítványunk egyik kiemelt célja a Szent Korona-tan misztériumának kutatása, valamint közjogi és szélesebb értelemben vett társadalmi szerepének tudatosítása – mondta el lapunknak Varga Tibor, a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke, majd hozzátette, hogy a konferencia hagyományosan teret biztosít a történelmi és jogi kérdések mélyebb megvitatására, a kutatók és az érdeklődő közönség közötti párbeszédre. 

M. Lezsák Gabriella a konferenciával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Magyarságkutató Intézet számára kiemelten fontos, hogy olyan kezdeményezések mellé álljanak, amelyek a magyar történelem meghatározó értékeinek tudományos igényű feltárását és bemutatását szolgálják. A Szent Korona-konferencián való részvételünkkel szakmai előadások által, valamint a témában megvalósult kutatási eredményeink megosztásával kívánunk hozzájárulni e célokhoz – foglalta össze a főigazgató.

A Szent Korona-konferencia több mint másfél évtizede szolgál találkozási pontként a nemzeti hagyomány, a történeti kutatás és tudomány iránt érdeklődők számára. A rendezvény mindenki számára nyitott és ingyenes, így lehetőséget kínál a magyar államiság egyik legfontosabb szimbólumának mélyebb megismerésére.

Fotó: Wikipédia

További híreink

Látványos képeken az őszi vadászhold – galéria

EXTRÉM FENYEGETÉS: Tomahawk rakétát kaphat Ukrajna – Fokozatos eszkaláció várható! + videó

Ősszel beköszönt a szerencse ehhez a 3 csillagjegyhez

A Fradinál ámulnak, még nem láttak ilyen meccset az idényben

Kimaradt a válogatottból, fordul a kocka Dárdai Pál fiánál

Kiderült az igazság Milák Kristóf, Shane Tusup és Jackl Vivien rejtélyes ügyében

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

„Teljesen abszurd” – Adrien Rabiot a Milan Ausztráliába költöztetett bajnokijáról

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

További híreink

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

Bundázás! Tisza Párt: Előválasztási színjáték, kirakatbábuk garantálják a győzelmet!

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!
2
LELEPLEZÉS! Fizetett aktivista Hadházy: Nem korrupcióellenes hős, csak politikai eszköz!
3
Pofátlanság! Antifa terrorista és Magyar Péter is megbújt a mentelmi jog mögött!
4
Bundázás! Tisza Párt: Előválasztási színjáték, kirakatbábuk garantálják a győzelmet!
5
Eszement ötletet valósítottak meg az ukránok: orosz atomerőműre zúdítottak harci drónt
6
Trump aggódik, Putyin keményen reagál: A Tomahawk rombolná a kapcsolatokat! + videó
7
Személyes üzenet! Menczer: Hazugságok és árulás – Magyar Péter elárulta a családját! + videó
8
EXTRÉM FENYEGETÉS: Tomahawk rakétát kaphat Ukrajna – Fokozatos eszkaláció várható! + videó
9
Varga Judit visszatér a közéletbe? + videó
10
Már az adóhatóság is vizsgálja az álhírbotrányba keveredett Juhász Pétert

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!