Kultúra

Visszatér a mozikba Spielberg legendás horrorfilmje

2025. szeptember 23., kedd 10:53 | MTI
felújítás Steven Spielberg mozi A cápa

Október 2-től 8-ig újra mozivásznon látható Steven Spielberg korszakalkotó sikerfilmje, az idén 50 éve bemutatott A cápa.

  • Visszatér a mozikba Spielberg legendás horrorfilmje

A felújított, 4K-s felbontású kópiákról vetített cápás horrorfilm négy fővárosi moziban lesz majd látható, a Lurdy, a Pólus és a GoBuda mozikban szinkronnal, míg a Cinema MOM-ban feliratosan. A Pannonia Entertainment keddi közleményében felidézték, hogy

A cápa a történelem addigi legjövedelmezőbb filmjévé vált 1975-ben, forradalmasította a hollywoodi filmkészítést és számos koppintást inspirált.

Emlékeztettek: a film Peter Benchley regényének adaptációja, aki egy 1916-ban, New Jerseyben megtörtént esetet vett alapul az íráshoz. A főbb szereplők Roy Scheider, Richard Dreyfuss és Robert Shaw.

A három Oscar-díjat nyert alkotás nemcsak az első nagy költségvetésű, óceánon forgatott produkcióként írt történelmet, fordulópontot is jelentett a filmiparban. Bár előtte is készültek eseményszámba menő látványfilmek (amilyen a 2001: Űrodüsszeia), ahogy a westernek és az epikus történelmi mozik is sokakat megmozgattak, a Universal marketingstratégiája mégis újradefiniálta Hollywoodot.

A kor átlagához képest sok kópián kezdték játszani a nyári szünet elejére időzített filmet, amit számtalan tévéreklámmal és termékkel támogattak meg, ezzel megteremtve a mai, modern kasszasiker receptjét. Noha bevételi örökrekordját két évvel később a formulát csúcsra járató és végleg bebetonozó Star Wars megdöntötte, a hatását nem vette el semmi.

Spielberg munkájának hatására azóta is erősebb a cápáktól való félelem, és John Williams emblematikus filmzenéjét is sokan ismerik

- olvasható a közleményben.

Fotó: képeryőfotó (YouTube)

Kapcsolódó tartalmak

Ma van a magyar dráma napja

Ma van a magyar dráma napja

 Ma van a magyar dráma napja, amelyet 1984 óta tartanak meg Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve.
