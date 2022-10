Visszatér A Játékkészítő

Megosztás itt:

Mintegy 100.000 néző volt kíváncsi a Broadway előadások látványvilágát idéző, de minden elemében hazai alkotók munkáját dicsérő produkció színpadi előadására, A Játékkészítőre. A 2015-ös, Böhm György által rendezett előadásból pedig egy moziváltozat is készült. Az alkotók egy olyan mozit csináltak, ami teljes értékűen adja vissza az eredeti, színházi élményt, és annál is többet, hisz’ több, egyedi kameraállásból felvett, mintegy 24 órányi forgatott anyagból vágták össze a kész produkciót. A SzínházTV felületén tehát most új életet kezd A Játékkészítő, melyben visszatérnek a mesehősök és az azokat alakító művészek, mások mellett Stohl András, Szabó Győző, Hajdu Steve, Oroszlán Szonja, Nagy Feró, a Vastag testvérek, Kamarás Iván, Király Linda és Viktor valamint Radics Gigi.

Az alkotók hitvallása szerint, a mese jelentősége messze túlmutat azon, hogy szórakoztasson. A mesék, népmesék jelentősége abban rejlik, hogy azok tartalmaival könnyen tudnak azonosulni a gyermekek, s ez az új minőségű „valóság” segíthet számukra a problémák megoldásában, feszültségeik oldásában. Olyan viselkedésmintákat tanulhatnak a mesék által, melyek dominálhatnak érzelmi és értelmi fejlődésükben. A mesék olyan létező, számunkra alapvető, de a gyermekeknek felfoghatatlan dolgokról beszélnek sajátságos szimbólumrendszerük segítségével, melyekről más formákban nemigen lehet velük beszélni. A mesék szimbolikus képekben mutatják be a lélek fejlődésének stációit és fontos tanításuk, hogy hősei hogyan tanulnak azokból a megpróbáltatásokból, melyeket a történet elébük állít. Nem utolsósorban a mese lehetőséget kínál a gyermekeknek, hogy megfogalmazható érzéseiknek formát adjanak, ezeket az érzéseket-érzelmeket könnyebben kiélhessék.

www.szinhaztv.com