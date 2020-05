Virtuális kiállítás mutatja be Magyarország értékeit

– A magyar kormány 2019-ben hirdette meg a Magyarország 365 fotópályázatot annak érdekében, hogy bemutassa Magyarország értékeit, csodáit. Amatőr és profi fotósok három kategóriában több mint 20 ezer képet küldtek be, amiket most egy online kiállításon a nagyközönség is megismerhet. Káprázatos pillanatokat sikerült megörökíteniük, művészeti remekművek készültek, amelyek ismét bebizonyították, hogy Magyarország csodás!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– A https://fotopalyazat.magyarorszag.hu/online_kiallitas oldalon megtekinthetőek a legjobbnak ítélt alkotások, köztük szerepelnek a díjazott képek is. Remélem a képek nézegetése közben minél többen kedvet kapnak egy hétvégi kiránduláshoz, vagy a belföldi nyaraláshoz! – zárta szavait a kormányszóvivő.

Magyar Nemzet