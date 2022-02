Világsztárok és hazai kedvencek, bemutató dömping a Margitszigeten!

Megosztás itt:

Ki ne kapná fel a fejét ilyen felsorolás láttán? Aida Garifullina, Maria Agresta, Valentina Lisitsa, Francesco Meli, Victor Solomon, Pier Giorgio Morandi, a Béjart Ballet Lausanne, Sümegi Eszter, Bretz Gábor és Kálmándy Mihály. Tosca és Attila opera, Kőszívű – A Baradlay- legenda, Elisabeth, Mozart! musical, Mária evangéliuma, Esthajnal lemezbemutató, Pink Martini koncert. És ez nem minden!

„Az előző évek alatt kiépített nemzetközi és hazai kapcsolatainkat nem engedtük el, nem hagytuk „veszendőbe menni” a tervezett produkciókat, helyette a jövőre gondolva, áthelyeztük, ha szükséges volt átstrukturáltuk. A Margitszigeti Színház nyári fesztiválként, szabadtéren – rengeteg munkával és egyeztetéssel – az elmúlt években is sikeres évadokat zárt. Erre készülünk idén is, mármint arra, hogy még szélesebbre tárjuk kapuinkat a külföldi és hazai művészek előtt, a magas minőséget továbbra is szem előtt tartva, hiszen közönségünk is – mondjuk úgy – ezt „szokta meg”, ezt várja el – nyilatkozta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház igazgatója és művészeti vezetője, majd hozzátette: „Rengeteg külföldi és még több hazai elismert művész érkezik hozzánk. Idén célunk, hogy a magyar közönség mellett, újra kinyithassuk kapunkat a külföldi nézőink felé, hiszen Budapest és benne a zöld Margitsziget méltán foglal el előkelő helyet kulturális és így turisztikai célpontként Európa térképén.”

Saját szcenírozott előadások

A Margitszigeti Színház saját produkciókat, dramatikus szcenírozott előadásokat hoz létre, illetve koprodukciós konstrukcióban is dolgozik – mások mellett – olyan elismert szakmai partnereivel, mint a Magyar Állami Operaház, vagy a Nemzeti Filharmonikusok. Így idén – többek között – színre kerül a Tosca és az Attila opera bemutatója, valamint a nagy népszerűségnek örvendő, Best Opera Songs – Opera gála, egy világsztár szoprán közreműködésével. A nyár egyik legizgalmasabb bemutatója a Szente Vajk által színre álmodott Kőszívű – a Baradlay-legenda című musical. A Mozart! musical a Veszprémi Petőfi Színházzal közös produkció, a Mária Evangéliuma, valamint az Elisabeth musical, mely Kecskemétről érkezik. A musical bemutatók remek szereposztással, a hazai musical-élet legjobb énekeseivel kerülnek színre a Margitszigeten.

Évfordulók, lemezbemutatók

A fő profil mellett jelentős az igény a színház felé az évfordulókat ünneplő együttesek, művészek felől, klasszikus és könnyűzenei életműkoncertek, és friss lemezbemutatók éltrehívásában. Az egykori Ghymes zenekar alapító tagja, Szarka Tamás Esthajnal című lemezbemutató koncertjét a szerző zenekara, a Parno Graszt együttessel közösen adja elő, eddig még sosem hallott dallamokkal, új zenei különlegességekkel, Reviczky Gábor színművész és Tóth Gabi sztárénekes közreműködésével. Jávori Ferenc Fegya a Budapest Klezmer Banddel itt tarja életmű koncertjét. Emellett a Margitszigeten tartja a Szent Efrém a 20 éves grandiózus jubileumát, 400 fős kórussal, Viktor Solomon sztárvendéggel kísérve, valamint a 100 Tagú Cigányzenekar is a Margitsziget impozáns színpadán ünnepli megalakulása 35 éves évfordulóját, melyet Berki László cigányprímás alapítónak szentel. A májusi első program, a szintén jubiláló Irie Maffia történetét bemutató, szimfonikusokkal bővített koncert, melyet a színházba visszatérő Magashegyi Underground zenekar követ. Fenyő Miklós, az idén 75 éves, népszerű előadó 25. alkalommal(!) lép fel a Margitszigeten.

Korai nyitás, elő és utószezon

A Margitszigeti Színház főszezonja, a nagybemutatók: opera, musical, balett, azaz a szcenírozott produkciók színreviteléből épül fel. A nagyszabású előadások megvalósításához –a számos művész mellett – sok komolyan felkészült műszaki és technikai közreműködő szakember szükséges. A nagy bemutatók ideális időpontja a nyári időszak, hisz ilyenkor kiemelt helyet kap mindenki életében az utazás, a kikapcsolódás, a különleges élmények gyűjtése. A szezon fő hónapjai: a június, július és az augusztus, melyet a fel- és a levezető, elő- és utószezonban a könnyűzenei koncertek színesítenek.

A Margitszigeti Színház közel 4 hónapos szezonjának eseményei folyamatosan bővülnek, kerülnek fel a színház www.margitszigetiszinhaz.hu weboldalára, sőt februárban egy különleges nyári szezonajánló kampánnyal is készült a teátrum.

Klasszikus csemegék

A hagyományos Operagála fellépője ezúttal nem más, mint a méltán világhírű, lenyűgöző szoprán, Placidó Domingo felfedezettje és partnere Aida Garifullina. Az est karmestere Pier Giorgo Morandi lesz, aki a világ legkiválóbb operaházaiban vezényel rendszeresen. Francesco Melivel, a kivételes tehetségű tenorral, a fényes karriert futó hírességgel és a hazai csillaggal, Sümegi Eszterrel, valamint Kálmándy Mihállyal mutatják be Puccini: Tosca operáját. Verdi drámai erejű, magyar vonatkozású operája, az Attila új bemutatóként tér vissza 18 év után a Margitszigetre, melynek ismét méltó helyszíne lesz a Margitsziget nagyszínpada. Attila, a hunok királya címszerepében a nemzetközi színpadok állandó vendége, és a hazai operarajongók által kedvelt tekintélyes hangú és karakterű basszus, Bretz Gábor debütál. Partnere, Odabella, Aquileia urának leánya szerepében a világ legkiválóbb színpadain mindig hangos sikert arató szoprán, Maria Agresta tündököl majd.

A balett szerelmeseinek idén sem kell világhírű táncosok nélkül tölteniük a nyarat. 2022-ben nem más, mint a korszakalkotó és stílusteremtő, iskolát és társulatot alapító Maurice Béjart társulata, a Béjart Ballet Lausanne érkezik egy különleges koncepcióval. A legendás Maurice Béjart műveit fenntartó és ápoló társulat vezetője Gil Roman koreográfus és társulatvezető ez alkalommal arra vállalkozott, hogy a mester műve a Wien, Wien, nur du Allein előadást újra színpadra állítsa. Az újra rendezésnek Budapesten, a Margitszigeten lesz a bemutatója. A zongora mestere, a vad és lüktető játékáról ismert Valentina Lisitsa pedig biztosan lenyűgözi majd a közönséget a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nyitó koncertjén, Héja Domonkos karmesterrel.

Zene, könnyedség, nyári kikapcsolódás

A könnyűzene sztárjai szinte minden műfajban megcsillannak majd a nagy múltú deszkákon. A nagy visszatérők mellett, mint Fenyő Miklós, Dés László, Geszti Péter, Caramel, a Budapest Bár, idén bulihangulatot varázsol majd az Irie Maffia, a Magashegyi Underground, a Magna Cum Laude, a Cotton Club Singers is. A Pink Martini pedig 2022 nyarán, 3 év után újra felpezsdíti a közönséget a Margitszigeten.

A Margitszigeti Színház 2022-ben is a nagy kihívásokra felkészülve, máshol nem látható produkciókat kínálva várja a közönséget az ország minden tájáról, valamint a határon túlról és más kontinensekről is. Egy izgalmas utazásra és élményre invitálja a látogatókat Budapest szívébe, a Margitsziget páratlan természeti környezetében álló színházába: a margitszigeti nyári színházba, melynek csodás adottságai, mérete, a színházi hajójárata és kikötője, a kilátó- és kiállítótérként is működő műemlék Víztornya, a közel 3000-es nézőtere, impozáns otthont ad a művészeknek, a kultúrát fogyasztó, igényes közönségnek.

Mindenki Színháza! Margitszigeti Színház 2022.

