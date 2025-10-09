Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Világgazdaság: Ennyit vihet haza most egy Nobel-díjas

2025. október 09., csütörtök 16:14 | Világgazdaság
Nobel-díj Krasznahorkai László Sátántangó irodalmi Nobel-díj Az ellenállás melankóliája

Hivatalosan is magyar kézbe került 2025 irodalmi Nobel-díja: Krasznahorkai László kapta az elismerést, amellyel évek óta számoltak az irodalmi körök és a fogadóirodák is. A díjjal járó pénzösszeg idén is 11 millió svéd korona, ám ebből a legtöbben kevesebbet látnak viszont, mint elsőre hinnénk.

  • Világgazdaság: Ennyit vihet haza most egy Nobel-díjas

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A Svéd Akadémia csütörtöki döntése értelmében Krasznahorkai László vehette át az idei irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az írót „a létezés sűrű, apokaliptikus prózavilágának megteremtéséért, és a nyelv végletekig feszített, mégis emberi méltóságot őrző erejéért” ismerték el. Krasznahorkai László neve évek óta visszatérő esélyesként szerepelt a nemzetközi fogadóirodák listáin, különösen a Sátántangó, a Háború és háború és a Báró Wenckheim hazatér sikere után. A Nobel Alapítvány 2025-ben is 11 millió svéd koronában (520 millió forint) állapította meg a teljes díjösszeget.

A díjjal azonban nem mindenki jár ugyanúgy, ugyanis a kézhez kapott nettó összeg jelentősen eltérhet: Svédországban a Nobel-díj adómentes juttatás, így a svéd rezidens díjazott bruttó és nettó összege azonos. Az Egyesült Államokban ezzel szemben a díj adókötelezett jövedelem, vagyis akár 30-37 százalék szövetségi adó is levonható, plusz állami és helyi adók. Az Egyesült Királyságban eseti döntés születik: ha a díj a szakmai tevékenységhez kapcsolódik, adóköteles, ha „életmű jellegű”, adómentes lehet. Így a Nobel-díj nettó értéke általában 5-8 millió svéd korona (kb. 240-400 millió forint) között mozog, vagyis a díjazottak 45-70 százalékát tarthatják meg az eredeti összegnek.

Magyarországon a Nobel-díj – mivel nem munkaviszonyból származó jövedelem, hanem nemzetközi elismerésként kapott pénzjutalom – a személyi jövedelemadó hatálya alá esik, 15 százalék szja terheli. A díj nem számít vállalkozói bevételnek, így társadalombiztosítási járulék vagy egyéb levonás nem vonatkozik rá, ahogyan valójában az szja sem, mivel 2002 óta mentesség illeti meg. Ez azt jelenti, hogy Krasznahorkai László a 520 millió forintot ténylegesen megtarthatja.

Fotó: MTI

 

 

További híreink

Kiderült, melyik a legszebb női név a világon

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Ijesztő képsorok: Vajna Tímea kisbabáival indult nyaralni, rémálom, ami ezután történt

Bayer Zsol: Na végre!

Vírusként terjed egy magyar férfi posztja, ami a magyar és a német rezsiköltséget hasonlítja össze

Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Ezer forintot sem kér a Lidl egy tízrészes szettért, szuper áron kínálják

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

További híreink

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó

Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának
2
„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak
3
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
4
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
5
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
6
Durva pénzeső év végéig – 17 milliárdot oszt szét a kormány + videó
7
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
8
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
9
Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó
10
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

Legfrissebb híreink

A békemenet segítség a jobboldalnak

A békemenet segítség a jobboldalnak

 A Magyar Nemzet a jobboldal több prominensét is megszólaltatta abban a témában, hogy milyen súllyal esik a latba az idei október 23-ai békemenet. A nyilatkozók között ott volt Bayer Zsolt, ifjabb Lomniczi Zoltán és Csizmadia László is.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!