Vidnyánszky Attila: Az egyik legbátrabb repertoárja a Nemzeti Színháznak van

– Hogyan épít az idei évad azokra az impulzusokra, amelyeket az elmúlt szezonban és nyáron kaptak a fellépések, turnék, valamint az Úri muri, megazisten! című film forgatása alkalmával?

– A Nemzeti Színház előző évada pazar volt, mintegy százötvenezer néző tisztelt meg minket azzal, hogy eljött az előadásainkra. Ennyi nézője még nem volt a 2002-ben megnyitott Nemzetinek. A külföldi színházakkal való együttműködések – a Kassai Nemzeti Színházzal közös, kétnyelvű Rómeó és Júlia, a Bukaresti Nemzeti Színházban bemutatott Bánk bán – továbbgondolásra sarkallnak. A kassaiakkal készül egy Márai-produkciónk, és a bukaresti társulattal is egy közös előadást szeretnénk létrehozni. Ezek a dolgok mind túlmutatnak egy színházi előadáson, turnén vagy fesztiválon.

Nyáron jött az Úri muri forgatása, jövő ősszel láthatja a közönség a filmet, amelyben a társulat szinte valamennyi tagja szerepel. Emellett folyamatosan jelen voltunk határon innen és túl. A beregszásziakkal közösen állítottuk színpadra A revizort ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében a Gyulai Várszínházban – alig várom, hogy a Nemzeti Színházban is bemutassuk majd a darabot az ősz folyamán. Az elmúlt évadban több mint száz turnét valósítottunk meg, játszottunk öt országban, amire nagyon büszke vagyok. Román és bolgár fesztiválra készülünk ősszel, tavasszal pedig Koreába utazunk.

– A Nemzeti Színház mindig figyel a klasszikus és a kortárs, illetve a magyar és a világirodalmi darabok közötti egyensúlyra. Az idei évad bemutatóit milyen szempontok szerint állították össze?

– Az elvek mindig ugyanazok. Ragaszkodunk a Nemzeti Színház tradíciójához, ami azt jelenti, hogy egyrészt olyan darabokat keresünk, amelyek méltóak a színházunk színpadára, másrészt lehetőséget biztosítanak a színészeknek a fejlődésre, kiteljesedésre. Ugyanakkor azt gondolom, az egyik legbátrabb repertoárja a Nemzeti Színháznak van, mert minden évben három-négy olyan előadást láthat itt a közönség, amit máshol nem. Voltaire Candide-ját még soha nem játszotta a Nemzeti, máshol se nagyon adták a felvilágosodásnak ezt a fontos művét – ezzel indul az évadunk. A Csongor és Tündének új, zenés feldolgozására készülök, és számomra nagy feladat lesz az egyelőre Karl Marx A tőke munkacímű előadás színpadra állítása. Egy nyelvileg és formailag is egészen különleges előadásra számíthat a közönség, amelynek alapjául szolgál Marx élete és műve, annak mába sugárzó – azt kell hogy mondjam: démoni – hatása. Viktor Rizsakov, aki a másfél évtizede sikerrel játszott Fodrásznő rendezője, a kortárs brit Nichola McAuliffe darabját, A szívem királynőjét viszi színre. Ilja Bocsarnikovsz pedig egy klasszikus amerikai drámát rendez, A mi kis városunkat. Ezek mellett Blaskó Péter Fejes Szabolcs tanítványommal színpadra állítja Az öreg halász és a tengert. Földes László Hobo és Berecz András is új, önálló esttel készül.

De közben már íródik a Magyar Tudományos Akadémiával közös produkciónk, a Semmelweis szövegkönyve is, amivel a 2026/27-es évadot fogjuk kezdeni, adózva a magyar tudomány évének.

Mindemellett már elindítottuk a Magyar népmese háza programunkat is a Kaszás Attila teremben, amivel a legkisebbeket szólítjuk meg. Fontos eleme ennek, hogy az egyetemi rendező szakos hallgatók visznek színpadra egy-egy magyar népmesét, egymásnak adva át a stafétát. Németh Antal gondolatát követve azt mondhatom, hogy ízig-vérig, minden porcikájában színház akarunk lenni.

