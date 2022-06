Veszélybe kerülhetnek a népszerű pécsi fesztiválok

Megosztás itt:

Borítókép: Péterffy Attila, Pécs polgármestere (Fotó: Dunántúli Napló/Löffler Péter)

– Elkeserítő, hogy egy ilyen csodálatos várost, mint Pécs, emberileg és szakmai­lag teljesen alkalmatlan társaság vezet. Pécs ennél kétségtelenül többet érdemel. Én mindenképpen emelt fővel távozom! Mindent megtettem azért, hogy Pécs az én munkám által is több legyen. Sajnos az első perctől kezdve várható volt, hogy a túlzottan tisztességes működés előbb-utóbb kibékíthetetlen ellentétekhez vezet – nyilatkozta a Bama.hu baranyai hírportálnak Bleszity Péter, akit a baloldali városvezetés nemrég távolított el az országosan is népszerű pécsi fesztiválokért is felelős Zsolnay Örökségkezelő Nkft. (ZSÖK) éléről.

– Ha tippelnem kellene, akkor olyan beruházásokat, karbantartásokat, felújításokat fognak elvégezni, amiket az ügyvezetésem alatt, az átlátható működés miatt nem tudtak irányítottan elvégeztetni. Ezzel együtt a kulturális teljesítményre valószínűleg kevésbé tudnak majd koncentrálni

– mondta azzal kapcsolatban, mire számít a cégnél ezután. A ZSÖK egykori vezetője azt is kijelentette: fájlalja, hogy a Zsolnay negyed imázsát tovább rombolják, és hogy az új ügyvezetéssel szamárfület mutatnak a pécsi kultúrának, művészvilágnak.

Bleszity Pétert egyébként már az új, baloldali városvezetés nevezte ki, 2020 szeptemberétől töltötte be a Zsolnay kulturális negyedet és a város számos kulturális intézményét irányító ZSÖK Nkft. igazgatói posztját. Regnálása óta a cég 450 milliós eredményt produkált, most mégis elküldték.

Évente kétszáz-háromszáz millió forint az a pénz, amit úgy el lehet(ne) költeni a ZSÖK-ben, hogy az nem tűnik fel senkinek – értesült a Pécs Aktuál az elbocsátott igazgató környezetéből.

A lap forrásai állítják, ez az összeg egyelőre a kasszában van, éppen azért, mert Bleszity alatt a városvezetés nem tudott olyan befolyást gyakorolni a ZSÖK-re, hogy az évi kétszáz-háromszáz milliót a feltűnést kerülve elköltsék.

A lap arról is értesült belső forrásokból, hogy tömeges felmondásokra lehet számítani a ZSÖK-nél, ha Bleszity helyére az addigi főgondnokot, Hummel Márkot nevezik ki. Ez veszélybe sodorja a méltán híres pécsi fesztiválokat, amelyeket a városi cég szervez. Márpedig Hummel kinevezése azóta megtörtént. Tömeges felmondásról ugyan egyelőre nincs hír, a cég projektkoordinációs vezetője azonban már távozott.

Kőszegi Sámuel nem titkolta el a nyilvánosság elől felmondásának okát, és a Pécs Aktuálnak úgy nyilatkozott, indokolatlannak és szakmailag elfogadhatatlannak tartja a ZSÖK vezetőjének leváltását.

- Hentesmunka! A pécsi baloldali polgármestert a baloldali képviselők is keményen kiosztották ma, mert 2,5 év alatt a harmadik igazgatót rúgja ki a kormány által milliárdos éves támogatással működtetett Zsolnay Örökségkezelő Nkft. éléről. A baloldal megint kifogyott a mások pénzéből, és marakodnak a koncon. Péterffy Attila ezért is kapott piros lapot a pécsiektől!

– írta a történtekre reagálva Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője, kulturális államtitkár Face­book-bejegyzésében. Bleszity Péter eltávolítását még a múlt keddi közgyűlésen szavazták meg a városházán. A döntést előzetesen a baloldal egy közleményben megindokolta, ám a magyarázat igen meghökkentőre sikeredett. Mint írták: a sikeres kormányzati támogatások érdekében hívják vissza a ZSÖK vezetőjét.