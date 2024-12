Velence után a Ludwig Múzeumban látható Nemes Márton kiállítása

Megosztás itt:

A budapesti kiállításon a velencei anyag kiegészül egy válogatással a művész elmúlt tíz évben készült alkotásaiból, melyeknek tematikája és technikai megoldásai a Biennálén bemutatott projekt előképeinek is tekinthetők – hangzott el a szerdai kiállításmegnyitón.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a kiállításmegnyitón kiemelte: azt lehetne gondolni, hogy 2024-ben már nem lehet új dolgokat felfedezni, Nemes Márton művészete azonban éppen ennek az ellenkezőjét bizonyítja.

Viszonylag ritka esemény, hogy valakinek 40 éves kora előtt életműkiállítása legyen a Ludwig Múzeumban. Az, hogy ez Nemes Márton esetében megvalósult, köszönhető a művész tehetségének, szorgalmának, kitartásának és tudatos építkezésnek is – hívta fel a figyelmet a helyettes államtitkár, aki köszönetet mondott a megvalósításért a Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeumnak.

"Ez a minőség, ami itt most látható, világszínvonalú, a világon bárhol megállja a helyét" – hangsúlyozta Vincze Máté, aki megjegyezte azt is, hogy a tárlatnak Velencében kiemelkedően magas volt a látogatottsága és nagyon jók voltak a nemzetközi szaksajtóban megjelent kritikái is.

"Ünnepeljük Nemes Márton munkáját és ünnepeljük a Ludwig Múzeum kortárs alkotóművészetet támogató tevékenységét"

– fogalmazott a helyettes államtitkár.

A mostani immár az ötödik alkalom, hogy a Ludwig Múzeum a Velencei Biennále zárása után bemutatja a kulturális esemény magyar pavilonjának azévi kiállítását a múzeumban – idézte fel Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a Velencei Biennálé nemzeti biztosa a szerdai kiállításmegnyitón.

Kiemelte: a tárlaton megismerhető, hogy mivel szerepelt Magyarország több mint hat hónapon keresztül a jelenleg legjelentősebb kortárs nemzetközi eseményen, Velencében.

"A kortárs magyar képzőművészet versenyképes és benne vagyunk az érdeklődés fókuszában" – hangsúlyozta Fabényi Júlia, majd hozzátette: Nemes Márton Velencében és itthon is bizonyította, hogy remek képzőművész és kiváló munkaszervező is.

"Nemes Márton művei sok-sok gyűjteményben megtalálhatók. Hálásak vagyunk a kölcsönzőknek, kölcsönzésükkel ugyanis hozzájárultak ahhoz, hogy széles spektrumon megláthassuk Márton munkásságát, ezzel is erősítve azt a tényt, hogy jó művész" – mondta a múzeumigazgató.

A Ludwig Múzeum tájékoztatása szerint a művész multimédiás, több érzékre ható projekt vizuális, akusztikus és interaktív tartalmai a fény- és színtartomány, a tárgy- és fénymozgás, a hang, a fényfrekvencia és légáramlás együttes hatásában bontakoznak ki a tárlaton.

Nemes Márton munkásságára nagy hatást gyakorolnak a technó szubkultúrák, így a képmező szétrobbantása, majd újrarendezése jellegzetes, pszichedelikus karaktert kölcsönöz absztrakt tartományokban kiterjedő és napjaink szórakozóhelyeinek képi és fényhangulatait is felidéző festményeinek. Festészeti és szobrászati elemeket kombináló képtárgyaiban és multimediális installációiban olyan hipnotikus térdinamika jön létre, amely a nézőt a való világ nyerseségéből egy fluid, szédítő színmezőbe helyezi be.

A 2025. március 8-ig látható budapesti kiállítás – melynek kurátora Kopeczky Róna – főtámogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium.