Végre valamiben Tilla, Puzsér és Lovasi is egyetért

A most megjelenő Killdozer videójának főhőse a Dope Calypso frontembere, Sarkadi Miklós, aki rendkívül sokoldalú szereplő - átlag alatti irodista csinovnyikból egy szempillantás alatt különlegesen férfias lovaggá tud átváltozni rendezői utasításra. Egyszer tojás képében jelenik meg, máskor trambulinon ugrálva kerget egy szívet, de augusztusban egy 30 kilogrammos páncélt hordani sem lehetett egy leányálom. A kisfilmben természetesen a zenekar másik két tagja is szerephez jut, sőt, egy különleges, tüzet okádó boszorkány képében még Galambos Dorina is cameozik.

A Szabó Áron rendezésében, a Lounge Group, a Dot creative és a 235 támogatásával készült kisfilm egészen egyedi módon nyúl az egzisztenciális válság témájához, és egy részét olyan filmekből merítették, mint a Brazil, a Hetedik pecsét, a Nehéz Istennek lenni és az Excalibur.

A videót megjelenés előtt olyan közéleti személyiségek véleményezték, mint Tilla, aki szerint sokkal több művészet és eredeti energia van benne, mint a legtöbb magyar klipben; Puzsér Róbert, aki egyszerre tartja egzisztencialista és társadalomkritikus tartalomnak; Jakab Péter (Jazzékiel), aki szerint a zenekar meg sem érdemel egy ljó klipet; Horváth Oszkár (Önkényes Mérvadó), aki nyomokban a The Office (A hivatal) sorozatot és Meatloafot is felfedezni vélte benne, illetve Lovasi András, aki egyenesen tökéletesnek nevezte az alkotást.

A dalt - ami Genser András produceri vezényletével készült - élőben is meghallgathatjuk december 30-án az Akvárium Klubban, ahol a zenekar ígérete szerint mindenki jól érezheti magát, főleg, aki velük egyetemben utálja a szilvesztert.

Dope Calypso - Killdozer videó: https://youtu.be/YAHe177IKdc

Tilla, Puzsér Róbert, Jakab Péter, Horváth Oszkár és Lovasi András véleménye:

https://youtu.be/x1EbV2x4kbk