Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

Elek Tibor az MTI kérdésére elmondta, a fizető nézőszám 7500 körül mozog, ám kiadáscsökkentési céllal a tavalyihoz képest 20 százalékkal kevesebb előadást tartottak. Örömmel jegyezte meg, hogy a jegyárbevétel nem csökkent 20 százalékkal.

Elek Tibor a négy új, saját bemutatóról szólva kiemelte, hogy az Erkel Ferencről szóló La Grange című darabot a Soproni Petőfi Színházban játsszák ősztől; a Márai Sándor műve alapján készült Füveskönyv - Az emberi utazás című darabbal indul október 4-én az őszi-téli kamaratermi szezon Gyulán.

Az István, az országépítő című Kós Károly-Zalán Tibor-színművet januártól a Békéscsabai Jókai Színházban láthatja a közönség. A Gogol műve nyomán készült, de napjainkra adaptált, ifj. Vidnyánszky Attila által rendezett Revizort, amelyet a Kárpátaljai Magyar Drámai Színházzal közösen hoztak létre, szintén ősztől a Nemzeti Színházban játsszák majd.

A Gyulai Várszínház művészeti és társadalmi tanácsadó testülete hétfőn javaslatot tett az évad díjaira, amelyet a szeptember végi képviselő-testületi ülésen hagynak jóvá, és a saját bemutatók alkotói közül választanak - ismertette Elek Tibor. A Sík Ferenc-díjra a Kárpátaljai Magyar Drámai Színház teljes társulatát terjesztik fel. Az önkormányzat által alapított Havasi István-díjra Jánosi Dávid színművészt jelölik a La Grange darabban Erkel Ferenc megformálásáért. A teátrum által alapított Őze Lajos-díjat pedig Bogdán Zsoltnak, a Füveskönyv - Az emberi utazás című darabban nyújtott kiemelkedő színművészi teljesítményéért adományozzák.

Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, az idei évad "minőségi kulturális élményeket biztosított, amelyekre évtizedek múltán is szívesen emlékeznek vissza". "Ilyen Gyulai Várszínházra van szükség" - fogalmazott.

A városvezető közölte, fontosnak tartja, hogy a várszínház szellemi alkotóműhely is, saját bemutatókat, koprodukciós darabokat hoz létre, amelyeket aztán kőszínházakban játszanak - jegyezte meg.