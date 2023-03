Varázslatos olasz zene Budapesten

Megosztás itt:

Az IL VOLO már az előző turnéjával is hatalmas sikert aratott hazánkban, így a rajongók már nagyon várják az újabb koncertet. A fiatal énekesek repertoárjukban a hagyományos olasz slágerek mellett a világ legismertebb dalaival készülnek, mindenki számára ismert szerzeményeket fognak előadni.

A koncertre jegyek 2023. március 24-én 11:00 órától vásárolhatók meg a Koncertpromo honlapján, a www.koncertpromo.hu oldalon keresztül. A jegyek korlátozott számban érhetőek el, így a rajongóknak érdemes időben beszerezniük őket.

„Az IL VOLO tagjai nagyon örülnek, hogy újra Magyarországra jöhetnek, és az újabb koncerten találkozhatnak a rajongóikkal. Biztosak vagyunk abban, hogy a közönség élvezni fogja az estét, és együtt énekelhet velünk a legnagyobb slágerekre.” – mondta Piero Barone, az IL VOLO tagja.

Horváth Roland, a Koncertpromo ügyvezetője elmondta: "Izgatottan várjuk az IL VOLO koncertet, hiszen már évek óta szerettük volna hazánkban látni a fiúkat. Az IL VOLO a klasszikus olasz zene mellett olyan világsztárokkal is dolgozott együtt, mint Plácido Domingo vagy Barbra Streisand, így biztosak vagyunk abban, hogy a koncerten egyedülálló élményben lesz része a közönségnek. A Koncertpromo már olyan crossover koncerteket szervezett, mint 2CELLOS, HAUSER, The Piano Guys, David Garrett, Vanessa Mae, IL DIVO és sok más hasonló műfajú koncert, és hisszük, hogy az IL VOLO is méltó helyet foglal majd el ebben a sorban. Ne hagyják ki ezt a felejthetetlen zenei élményt, várjuk Önöket szeretettel az október 9-i koncertre!"

Az IL VOLO koncertje egy olyan este lesz, amelyet a zene szerelmeseinek nem szabad kihagyniuk. Vegyék meg a jegyüket, és legyenek részesei egy felejthetetlen zenei élménynek!

További információk és jegyvásárlás a www.koncertpromo.hu oldalon érhető el.

IL VOLO - Budapest Aréna - YouTube videó: https://youtu.be/CoH9SG-jON8

IL VOLO - Budapest Aréna - 2023. október 9.