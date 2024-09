Van Gogh életmű-kiállítással ünnepli fennállásának 200. évfordulóját a londoni National Gallery

A kiállításon megtalálhatók a dél-franciaországi természetet és tájakat bemutató festmények is, amelyek különböző érzelmeket képesek kiváltani a nézőkben. Erről tanúskodik az olajfákról készült sorozat is, egy másik a Saint-Rémy-de-Provence-t körülvevő hegyekről, illetve a város pszichiátriai intézetének kertjéről készült alkotások. Ez utóbbiban Van Gogh hónapokat töltött el.

„1889 elején a mester már öt vagy hat (napraforgót ábrázoló) képet festett kis lakásában, és azon gondolkodott, hogyan tudja bemutatni őket. Végül támadt egy zseniális ötlete" - mondta Christopher Riopelle. A festő szándéka egy olyan díszlet megteremtése volt, amelyben van valami vigasztaló. Ezt számos levélben a fivérének, Theónak is kifejtette. Most első ízben állítják ki a képeket együtt, szó szerint betartva Van Gogh szándékát.

A Van Gogh: Poets and Lovers (Van Gogh: költők és szeretők) című tárlat a poszt-impresszionista festőnek a dél-franciaországi Arles-ban és Saint-Rémyben két év alatt - 1988 februárja és 1890 májusa között - született alkotásait mutatja be.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.