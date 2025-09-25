Újabb Puskásról szóló irodalmi mű született, ezúttal Dániában

Megosztás itt:

Ahogyan arról a puskas.com beszámolt, Peter Rewers művében a haldokló legenda élete és kora Alfredo Di Stéfanóval és Bozsik Józseffel történő képzeletbeli beszélgetés révén elevenedik meg.

"Nagyszerű hírt kaptam Dániából: egy olasz dráma, egy spanyol regény és egy amerikai filmforgatókönyv után újabb Puskásról szóló irodalmi mű született, egy újabb nyelven, a napokban ugyanis megjelenik Peter Rewers, az élvonalbeli labdarúgóból lett dán író-újságíró regénye, a Puskás halála – mondta Szöllősi György, a Puskás-örökség nagykövete, Puskás Ferenc életrajzírója. – Az alapos szerző még a világjárvány előtt kezdte a munkát, az anyaggyűjtés, kutatás során magam is kalauzoltam Budapesten és sokat beszélgettünk Puskásról, ami állítása szerint érdemben segített neki abban, hogy megírja ezt a különleges, a nagy játékos lelkében és a Kútvölgyi úti kórházi szobájában játszódó művet. A kerettörténet, a széthulló emlékezetű idős sztár kórházi, múltidéző vívódása egyébként hasonló Gianfelice Facchetti 2021-ben, Milánóban színpadra állított drámájának alapszituációjához."

A könyvbemutató sajtóközleménye szerint a Puskás halála a futball lényegéről szól. Egyben emberi történet is egy népi hősről, aki elmenekült a hazájából a forradalom idején, és váratlan fordulatok után a Real Madridban váltotta meg önmagát

"Puskás Ferenc budapesti kórházi ágyán fekszik a halála előtt. Kétségek gyötrik a legendás futballistát: a játék, amelyet ő és a legyőzhetetlen magyar Aranycsapat forradalmasított, immár elavult és kiszámítható sportág, amelyet a játék lényegétől idegen érdekek irányítanak. Az ágya alatti táskában azonban Puskás olyan titkot rejt, amely helyreállíthatja a játék nemes eredetét: a híres meccsmez az 1953-as, Anglia elleni londoni 6:3-ról…" – olvasható a sajtóközleményben ami így folytatódik: "Az éjszaka közeledtével felbukkannak a múlt szellemei: megjelenik Alfredo Di Stéfano és Bozsik József, a madridi és kispesti volt csapattárs. Vajon ítéletet mondanak felette vagy felmentik?"

A szerző a puskas.com-nak elárulta, a cím közvetlen utalás Hermann Broch Vergilius halála című regényére, amely az ókori római költőről, Vergiliusról és a római civilizációról szól. Peter Rewers továbbá annak a reményének is hangot adott, hogy egyszer magyarul is megjelenik a regénye, amelyhez sok segítséget kapott budapesti kutatásai során Szöllősi Györgytől, Puskás életrajzírójától, a Nemzeti Sport főszerkesztőjétől.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock