Új pozícióban dolgozik tovább Demeter Szilárd

Az Index információi szerint másfél év után távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) éléről Demeter Szilárd. A volt elnök kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkát.

Demeter Szilárd utódja a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ élén – korábbi pozícióját is megtartva – információink szerint Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz.

Az új igazgató feladat majd a decentralizáció lesz, a Közgyűjteményi Központhoz tartozó intézmények – a Magyar Nemzeti Múzeum, a nyolc éve zárva lévő Iparművészeti Múzeum, a költözésre ítélt Természettudományi Múzeum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár – ugyanis az összevonással elvesztették korábbi önállóságukat.

Az egyes intézmények nem kaphatják vissza azonnal az autonómiájukat, hiszen megszűntek az önálló jogi, gazdaság és műszaki osztályok, de ezentúl nagyobb szakmai autonómiát élvezhetnek.

Mint azt korábban az Index megírta, már gyűltek a viharfellegek a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ felett: a legutolsó momentum az volt, hogy a központ vezetője, Demeter Szilárd egy hónapra felfüggesztette Rózsa Dávidot az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatói pozíciójából.

