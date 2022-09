Új magyar vígjáték repít vissza minket a '80-as évekbe

Megosztás itt:

Szeptember 15-én került a mozikba egy új magyar film, amely szintén ebben a műfajba, ebbe a korszakba és a korabeli Balatonra repít el minket.

A Nyugati nyaralás főszereplői a veszprémi Maurer család tagjai, akik a Rivérára szeretnének elmenni nyaralni 1984-ben. Csak hogy ez akkoriban nem is volt olyan egyszerű. A legkisebb gyerek nem kap útlevelet és őt nem szeretnék itthon hagyni. Így végső megoldásként marad a magyar tenger. A családfő (Mészáros Máté), aki civilben maszek autószerelő, nem hagyja annyiban a dolgot: elköt egy nyugatnémet autócsodát a szervízből és kitalálja, hogy csinálják meg itthon a Nyugatot. Adják ki magukat disszidens turistának és élvezzék mindazt a luxust, ami csak a kemény valutával fizető vendégek élvezhettek a Balatonnál. A veszprémi háziasszony feleség (Pokony Lia) igent mond a kalandra, bár ekkor még nem sejti, milyen megpróbáltatások várnak rájuk a luxus nyaraláson.

„Altató vagy tévémaci helyett én Linda-epizódokat kaptam nagy dózisban gyerekkoromban. Olyan volt ez nekem, mint Obelixnek a csodaturmix. A nosztalgia és a magunkra ismerés szerintem a legjobb hívószavak egy közönségfilm esetén.” - mondta Tiszeker Dániel a Nyugati nyaralás című vígjáték egyik rendezője. “Harmadik nagyjátékfilmünk központi eleme újra a humor és a zene, de most először merészkedünk időutazásra.”

A film egyik főszereplője, Pokorny Lia gyerekkora szinte összes nyarát a Balaton mellett töltötte, egyszer még a filmben szereplő Hotel Annabellában is megszálltak: „Ez az időszak meghatározó az életemben. Kakasos nyalóka, Lada, ’Mais, bitte Mais’ a Balaton partján, érmés telefonfülke, csónakázás és még sorolhatnám. Egyszer kiszöktünk este az unokatestvéremmel, hogy belóghassunk a Siótour discoba, ami akkoriban a legmenőbb helynek számított. Mindig a Garden party volt a bulikezdő szám” – meséli Lia.

A zene a Nyugati nyaralásban is kiemelt szerepet kap. „Egy korszakot legkönnyebben talán a slágereivel tudunk megidézni” – mondja Lévai Balázs, a film producer-társrendezője. „Arra törekedtünk, hogy a magyar dalok mellett minél több külföldi sláger is szóljon a filmünkben, így hallható Nena nagy slágere, a 99 Luftballons, a Triótól a Da da da, Baltimorától a Tarzan boy és a legendás Eye of the Tiger is. De zenei szempontból a legfontosabb szereplőnk Soltész Rezső, akinek a fiatalkori énje meg is jelenik a filmben.”

A tavalyi év legsikeresebb magyar filmje a Nagykarácsony volt, amelyet ugyanez a csapat készített. Az alkotók abban bíznak, hogy a Nyugati nyaralást legalább ennyire fogják szeretni a nézők. Erre minden okuk megvan, hiszen ez a film egy olyan családi vígjáték, amit több generáció tagjai is szívesen néznek. Az idősebbek nosztalgiázhatnak egy jót a moziban, míg a fiatalabbak sokat megtudhatnak erről a korszakról egy vicces, szórakoztató történeten keresztül.