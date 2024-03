Új helyszínre költözik a Bujtor István Filmfesztivál + videó

Megosztás itt:

A 2014-ben indult fesztiválnak korábban Balatonszemes adott otthont, a rendezvény azonban kinőtte a település. Így került Keszthelyre, ahol az idén is rendkívül színes és színvonalas programokkal várják az érdeklődőket.

A filmesek négy kategóriában – játékfilm, dokumentumfilm, animációs film és versfilm – jelentkezhetnek. Az alkotásokat ezúttal is szakmai zsűri bírálja el. Az idei évtől az Origo Filmstúdió és a Magyar Hollywood Tanács is támogatja a rendezvényt, így akár a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválra vagy a világ egyik legjobb filmstúdiójába is bejuthatnak a győztesek.