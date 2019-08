Tucatnyi filmtörténeti klasszikus a második Egri Klasszikus Film Maratonon

Még kérik nyilvántartásba vételüket a választáson indulni szándékozó jelölőszervezetek – a Nemzeti Választási Bizottság hét újabb jelölőszervezetet vett nyilvántartásba. A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint Tarlós István főpolgármester népszerűsége nagyobb, mint a baloldal közös jelöltjeként induló Karácsony Gergelyé és a független Puzsér Róberté együttvéve. Fidesz tájékoztató kampányban hívja fel a figyelmet arra, hogy Gyurcsányék lebontanák a kerítést és beengednék a migránsokat - közölte a kormánypárti frakció szóvivője. Halász János közölte: a magyar embereknek tudniuk kell Gyurcsányék terveiről, hiszen „ők vezérlik az egész ellenzéket most, az önkormányzati választáson is”. Gyurcsányék alatt rezsiemelés volt, most rezsicsökkentés van – mondta Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős parlamenti államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Gyurcsány-Bajnai rendszer újraépítésére készül a baloldal az önkormányzati választásokon - jelentette ki a miniszterelnök kabinetfőnöke a Bayer Showban. Rogán Antal szerint néhány meglévő politikai és gazdasági érdekkör megpróbálja majd a nagyvárosokat átvenni. A politikus hozzátette: az emberek 2010 előttről pontosan tudják, hogy mivel jár együtt a Gyurcsány éra, és reményét fejezte ki, hogy a szavazók jól döntenek majd. Alig két hónap alatt már több mint 36 ezren igényelték valamelyik támogatást a családvédelmi akcióterv keretében - mondta Novák Katalin államtitkár. Kiemelkedően nőttek a bérek júniusban, amit leginkább a vállalatok változatlanul erős munkaerő-kereslete befolyásol elemzők szerint. A magyar gazdaság növekedett a legnagyobb mértékben az Európai Unióban valamint a régióban, és nemcsak a lakossági fogyasztás, hanem a mögötte lévő bérnövekedés is magas - közölte Varga Mihály. A német-magyar kétoldalú kereskedelmi forgalom minden évben rekordot dönt, a német befektetők a legmodernebb gyárakat hozzák Magyarországra - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A hatezer Magyarországon működő német vállalat 300 ezer magyar dolgozónak ad munkát, és már idén is számos nagy német beruházásról született döntés - közölte Varga Mihály. A Magyarországon megtermelt szójamennyiség belföldi megőrzését és az ágazat kifehérítését szolgálná egy hazai feldolgozóüzem, ezért annak létesítése stratégiai cél - mondta Nagy István agrárminiszter, Mohácson. Szeptembertől 103 új testkamerát kapnak a MÁV-Start jegyellenőrei, amitől a társaság a bántalmazásos esetek további csökkenését várja. A pedagógusok túlterheltségére és a pálya elöregedésére figyelmeztetett Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. A szeptemberi iskolakezdést követően 9000 külhoni magyar iskolakezdőt köszönt a Rákóczi Szövetség, szüleiknek kifejezve elismerését a magyar iskolaválasztásért. A kormány 320 millió forintos támogatása nyomán hét földút, összesen 1,6 kilométernyi szakaszon kap aszfaltburkolatot Újpesten - jelentette be a IV. kerület polgármestere, Wintermantel Zsolt. A jelenlegi Európai Bizottság vakvágányra vitte az Európai Unió bővítésének ügyét, ezzel nagyon sokat ártott Európának, Európa biztonságának és jövőjének - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Helsinkiben. Az RMDSZ a román politikai válság gyors megoldását szorgalmazza, nem támogatja a Szociáldemokrata Párt kisebbségben maradt kormányát, és ha lesz bizalmatlansági indítvány, azt meg fogja szavazni - közölte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kelemen Hunor szövetségi elnököt indítja a novemberi romániai államfőválasztáson. Épületeket gyújtottak fel a tüntetők az indonéziai Pápua tartomány székhelyén, Jayapurában. Folyamatosan erősödik a Florida felé közelítő Dorian hurrikán. Kétezerre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban a tavaly kitört ebolajárvány halálos áldozatainak a száma. 88 éves korában elhunyt Tóth János Kossuth-díjas operatőr, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Korrupciós bűncselekmények miatt tartóztattak le egy adóellenőrt. Mozgássérült koldust rabolt ki fényes nappal két visszaeső bűnöző Eger belvárosában. Lövöldözés volt Ráckevén. Két család esett egymásnak, az M1 beszámolója szerint a viszály hátterében drogügy állhatott. Csalók küldenek értesítést magánszemélyeknek az ENSZ nevében. A bűnözők a Magyar Nemzeti Banknak fizetendő adminisztrációs díjakra hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni az érintettektől, de a jegybank valójában nem működik közre ebben a tevékenységben. Galambos Péter könnyűsúlyú egypárban ezüstérmet szerzett a linzi evezős világbajnokságon. A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, a selejtező döntetlent követő visszavágón 4:2-re legyőzte a litván Suduva együttesét. A Ferencváros a bolgár Ludogoreccel, az orosz CSZKA Moszkvával, valamint a spanyol Espanyollal került egy csoportba a labdarúgó Európa-liga főtáblás küzdelmeinek sorsolásán. A magyar női labdarúgó-válogatott 4:1-re kikapott az izlandi csapat vendégeként az Európa-bajnoki selejtező első fordulójában. Az újonc Szent István SE 33:24-re kikapott a Debrecentől Monoron a női kézilabda NB I szezonnyitó találkozóján.