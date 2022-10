Történelmi emlékhellyé avatták Petőfi Sándor Szülőházát

Megosztás itt:

„Petőfi Sándor a leghíresebb magyar költő, akinek rövid élete és költészete a 19. század magyar irodalmi hagyományán keresztül köt össze minket. A neve által fémjelzett irodalmi örökség megőrzése kiemelten fontos feladatunk. Kiskőrös városa több mint egy évszázada méltó módon közvetíti ezt az örökséget, amely munka most, a Petőfi 200 emlékévben még inkább felértékelődik” – hívta fel a figyelmet Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.

Kiskőrös városa a 19. század vége óta ápolja leghíresebb szülötte, Petőfi Sándor kultuszát. A költő életművét bemutató intézményegyüttes legfontosabb épülete, Petőfi szülőháza 2021-ben kapta meg a történelmi emlékhely címet, az ezt jelző sztélét 2022. október 15-én avatták fel. A Petőfi szülőház felterjesztője Krámer Iván történész-magángyűjtő volt, aki a Kossuth Szövetség korábbi elnökeként a monoki Kossuth Emlékház történelmi emlékhellyé nyilvánítására is benyújtotta javaslatát. Idén először fordult elő, hogy a magyar történelem két nagy személyiségének szülőháza egyszerre kapta meg ezt a kitüntető címet.

“A történelmi és nemzeti emlékhelyek a magyar történelem sorsfordító eseményeihez kapcsolódó helyszínek. Jelenleg 21 nemzeti és 60 történelmi emlékhely van Magyarországon, amelyeket különleges sztélék jelölnek. Ezek az emlékoszlopok jól felismerhetővé teszik az emlékhelyeket és kiemelik azok jelentőségét is. Fontosnak tartom, hogy a Petőfi bicentenárium keretében a költő születési helye is történelmi emlékhely lett, hiszen ezzel is hangsúlyozzuk nemzetünk történelmében betöltött jelentőségét” – emelte ki Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.

A szülőház 1958-ban vált műemlékké részben építészeti értékei, részben Petőfi személyéhez való kötődése miatt. Az 1790 körül épült földszintes, nyeregtetős, náddal fedett, jellegzetes kiskunsági házban jelenleg múzeum működik, amely 1880 óta látogatható. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum a Petőfi 200 emlékévben két új állandó tárlatot is bemutat. A Költőnek szült anyám című kiállítás Petőfi felújított szülőházában, helytörténeti kutatásokra alapozva a helyi jellegzetességekre fókuszál, és bemutatja a Petrovics család kiskőrösi tartózkodását, korabeli kapcsolatrendszerét, a gyermek Petőfi keresztelését, annak dokumentumait, tárgyi világát és a keresztszülőket. A tárlat tematikája reflektál az évek óta folyamatosan megjelenő látogatói kérdésekre, észrevételekre. Célja, hogy illeszkedjen a ház jellegéhez, és megmaradjon az épület atmoszférája.

“A város minden szegletében jelen van Petőfi Sándor szelleme - a költőjé, aki a szabadságot jelképezi számunkra - a főtéren, a szülőház előtt, az emlékmúzeumban is. Petőfi Sándor szülőházának fontos szerepe van, hiszen ez a nemzeti kulturális emlékezet kiemelkedő színtere. A Petőfi emlékévet a kormány 9 milliárd forinttal támogatta, melynek keretén belül vidéki múzeumok, irodalmi emlékházak és emlékhelyek is fejlesztésére kerültek” – mondta Pataki András, művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár.

Az emlékmúzeum földszinti tereiben 7 év címmel látható a Petőfi 1842-1849 közé eső rövid, 7 éves alkotói időszakát bemutató tárlat. A kiállítás az életműre koncentrál, de a műveken keresztül megjeleníti a kapcsolódó személyiségeket és a történelmi eseményeket is. A kurátor szándéka szerint megjelennek benne a múzeum saját, egyedülálló kortárs képzőművészeti alkotásai is, jelezve Petőfi költészetének aktualitását.

“A tárlat a modern technika eszközeivel, animációk, vetítések, hangzóanyag segítségével ad áttekintést Petőfi költői pályájának ívéről. A két új állandó kiállítás méltó módon mutatja be Petőfi Sándor születésének és keresztelésének körülményeit, valamint az életművét. A hagyományos megjelenítés mellett felhasználja a modern technikai eszközöket is, így minden korosztály számára maradandó látogatói élményt nyújt”– emelte ki a kiállítás kapcsán Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.

A szülőház kiállítása Dr. Filus Erika múzeumigazgató, az emlékmúzeum új tárlata Kispálné dr. Lucza Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnökének koncepciója alapján készült.