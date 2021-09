Többszáz bérletes a Müpában, csodagyerekek a Zeneakadémián

Megosztás itt:

A közönség és a művészpartnerek körében is népszerű együttes mind a műsor-, mind a vendégművész választásaival megízesíti a fővárosi komolyzenei kínálatot. A két „sztárséf”, Bogányi Tibor és Varga Gilbert vezető karmesterek pedig jó ízléssel, kiváló stílusérzékkel és a minőségi iránti elkötelezettséggel vezetik a zenekart.

A szeptember 24-én induló Müpás sorozat Daniel Müller-Schott gordonkaművész szenvedélyes és érzelmes közreműködésével indul. A decemberi hangversenyen a zenekart 210 éve alapító Lickl György művének átirata a méltán népszerű Muszorgszkij-Ravel Egy kiállítás képei művével párban lesz hallható. A tavaszi esteken Oscar-díjas filmzeneként megismert Corigliano hegedűversennyel és Bartók szívvel-lélekkel megírt, és ugyanígy meghallgatásra váró Csodálatos mandarinjával találkozhatnak a zenerajongók. A sorozatot záró koncerten Clara és Robert Schumann, valamint Brahms különleges szerelmi háromszögének zenei lenyomatát élvezheti a közönség.

„Hiszek abban, hogy a zene só tud lenni a koronavírusban megfáradt, megfásult mindennapokban. Nem csak az a só, ami dinamikussá teszi az életet, hanem az is, ami csípi a sebet, és ettől felráz, de az is, ami kitisztítja a foltot. A zene képes megtisztítani a lelkünket, bármilyen szentimentálisan is hangzik ez a XXI. században. A Müpás sorozatunkban bemutatott darabokból árad a szenvedély, a szerelem, a vágy, de nem áll távol tőle a minőségi szórakoztatás igénye sem. Öt olyan péntek estét kínálunk, aminek a hatása garantáltan megízesíti az összes többi napot.” - véli Horváth Zsolt, a zenekar igazgatója.

A Müpában karmesterként Varga Gilbert és Bogányi Tibor vezető karmesterek lépnek fel, és szólistaként a nemzetközi és magyar zenei élet legkiválóbb képviselőit köszönthetjük. Daniel Müller- Schotton kívül fellép Elina Vähälä hegedűművész és Nelson Goerner zongoraművész, valamint a két méltán népszerű zongoraművész Balog József és Bogányi Gergely, aki szerint a zene valóban az élet sója: „Sokatmondó, hogy akár évtizedes távlatból is emlékeznek emberek egy-egy koncertélményre, sokszor részletesebben és érzelmileg lényegesen gazdagabban, mint esetleg egy jó sztorira.” - emelte ki.

A Peer Gynt titka című bérletnyitó hangversenyen Saint-Saëns I. gordonkaversenye és Fauré Elégia című műve lesz hallható, valamint Edvard Grieg két Peer Gynt szvitje fordított sorrendben. Előbb a második, aztán az első. A hétvégi Müpás sorozatot számos budapesti jelenlét keretezi. Októberben két alkalommal is fellép az együttes a fővárosban: a Budapest Concerto által szervezett Magyar Kincsek Ünnepén, valamint Varga Gilbert édesapjának, Varga Tibor születésének 100 éves évfordulója kapcsán, a Zeneakadémián. Varga Tibor külföldre emigrált hegedűművész és tanár mind szólistaként, mind pedig pedagógusként maradandó nyomot hagyott a nemzetközi zenei életben.

Varga Gilbert a jövőt alakítani vágyó művész emlékére öt hegedűművész csodagyereket kutatott fel és hívott meg Magyarországra, akik október 14-én Pécsett, 18-án pedig Budapesten a Zeneakadémián lépnek fel. Megismerhetjük Chloe Chua, Edna Unseld, Laurentia Jinan Woo, Mariam Abouzahra és Seohyun Kim hegedűművészeket. Mindannyian meteorként robbantak bele a zenei világba, hiszen valamennyien már kora gyermekkorukban olyan zenei tehetségről adtak számot, amely mind őket, mind a környezetüket kötelezte arra, hogy ezt a talentumot kibontakoztassák. Rangos fesztiválok szereplői, a legnagyobb akadémiák, iskolák ösztöndíjasai, nagy nevű zenekarok fellépői, illetve a legkiemeltebb versenyek dobogós helyezettjei ezek a gyermekek. Olyan virtuóz művészpalánták, akik nagy valószínűséggel a XXI. század legnagyobb hegedűművészei között foglalják majd el a helyüket. Különlegesen megismételhetetlen, egyszeri zenei esemény ez, amelyen ez az öt fiatal egy esten lép fel, a színes és gazdag műsor az ő repertoárjukból állt össze.

A 210 éves zenekar a megszokott energiával, minőséggel várja közönségét a korlátozás nélkül látogatható Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermébe, a Pannon Filharmonikusok hangversenyeire jegyek online is válthatóak a www.pfz.hu oldalon, ahol további információkkal szolgálnak a koncertekről.