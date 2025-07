Több zenekar is jótékonysági koncerttel segíti Parajdot

Megosztás itt:

A jótékonysági rendezvényen a Mezzo, és Csík János is fellép, a Magyar Nemzet készített interjút a zenekarvezetővel - számolt be cikkében a Világgazdaság. Csík hangsúlyozta, szinte baráti kapcsolat van az Ismerős Arcok zenekar és közte, amikor a zenekar műsorszervezője megkereste őket jótékonysági fellépés miatt, azonnal igent mondtak. Népzenészként sokszor jártak Erdélyben, az a koncert különösen fontos nekik.

Székelyföldön és a Sóvidéken rengeteg olyan falusi zenészt ismertem meg, akik egyfajta mesterei ennek a műfajnak, első kézből tanulhattuk meg tőlük a székelyföldi muzsikát.

A történtek nagyon szomorúak, ha másképp nem is, legalább ezen az úton megpróbálnak segíteni nekik – tette hozzá. Nagyon fontos, hogy ez a koncert a június 4-i nemzeti összetartozás napjára is ráirányítja a figyelmet. Ez a nap politikai hovatartozástól függetlenül is egy fontos tiszteletadás, hiszen bárhogyan is történt a szétszakadásunk, mindig azt kell jelezni magunk és a világ felé, hogy összetartozunk és egy nemzet vagyunk -folytatta.

Az egészséges nemzeti öntudat mentén gondolkodva hisszük azt, hogy bármilyen gond is adódik, segítenünk kell egymásnak, az erdélyieknek éppúgy, mint a felvidékieknek, kárpátaljaiaknak vagy a vajdaságiaknak – zárta gondolatait Csík.

Fotó: Veres Nándor / MTI