Több száz nehéz sorsú gyermeket patronál a pásztói színház művésze

Megosztás itt:

Államilag gondozott, nehéz sorsú gyermekeken segít a Balassi Bálint Színház és az Operettszínház művésze, Czikora István László. Portálunknak elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémiánál nyert ösztöndíjat, amely során elkezdhetett állami gondozott gyermekekkel foglalkozni. Zeneterápiával és színháztechnikai eszközök alkalmazásával igyekezett minél inkább beintegrálni őket a társadalomba.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– A Vas megyei Gencsapáti Gyermekotthonban kezdtem a gyerekekkel ezt a hároméves tevékenységet, amely során különféle gyakorlatok segítségével szerezhettek nagyobb önbizalmat a gyerekek. A foglalkozások során rengeteg szeretetet is adunk egymásnak. Mivel én magam szintén állami gondozottként nőttem fel, ezért úgy éreztem, hogy tennem kell valamit a velem hasonló sorsú fiatalokért, hogy jobbá válhasson az életük – fogalmazott Czikora László.

Hozzátette: időnként öngyógyítás és önismereti tréning is számára a gyerekekkel való foglalkozás, amelynek során igyekszik példát mutatni. Mint mondta, fontos, hogy az apróságok tudják, van kiút, és motiváltnak kell lenni például a tanulás terén. Így a későbbiekben könnyebben el tudnak majd helyezkedni a munka világában.

László a saját élményeivel, videókkal és sok egyéb módon segíti a gyermekeket. Egyebek mellett színházba is ellátogatnak időközönként, hiszen fontos, hogy a társadalom más rétegeivel is találkozzanak a gondozottak. Ezen túlmenően László sok tábort is szervezett már, amelyek mindig nagyon jó hatással bírtak a fiatalokra. Itt ugyanis lehetőségük van olyan gyermekekkel találkozni, akiknek van családjuk. Ez pedig mindenki számára nagyon hasznos, hiszen a család fogalma mindkét fél számára mást jelent.

– Jelenleg összesen nyolc tagozatom van Vas és Pest megyében, de ezt országos szinten szeretném bővíteni, mert óriási igény mutatkozik az ilyen jellegű programokra. A gyermekotthonban lévőknek 6–24 éves korig szól a program. Eleinte sokan félnek, később azonban megnyílnak és megszeretik a foglalkozásokat, amelyek heti rendszerességgel zajlanak. A zene, a képzőművészet és a tánc nagy szerepet kap, de mentálhigiénés szakemberek is dolgoznak – hangsúlyozta az operaénekes.

Czikora László arra is kitért, hogy a gyermekek nem csak azért vesznek részt a foglalkozásokon, hogy új dolgokat tanuljanak. Elképesztő szeretetet is adnak egymásnak, megtanulnak csapatban játszani, türelmesebbé válnak, de a csúnya beszédről és az agresszióról is leszoknak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A pásztói színház művészének célja, hogy lebontsa azt a falat, amelyet a társadalom felépített az államilag gondozottak köré. Saját meglátása szerint ugyanis nincs rossz gyermek. A jövőben továbbra is szeretne az apróságokkal foglalkozni. Nemrég egyébként a Balassi Bálint Színház művészei, Fejes Katica, Katona Attila és Czikora László nagy sikerű interaktív előadást tartottak államilag gondozott gyermekeknek.

Pásztón szintén szeretnének a hátrányos sorsú csemetéknek hasonló foglalkozásokat és interaktív előadásokat szervezni, hiszen ahogy az ország egész területét, úgy Nógrád megyét is érinti a téma.

Czikora István László a Pécsi Tudományegyetem klasszikus ének előadóművész szakirányán végzett 2014-ben. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, majd a Szegedi Tudományegyetemen folytatta. 2016-ban szerzett operaénekesi diplomát, majd az okleveles énekművész-tanár szakot is elvégezte. Jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. Pályafutása során számos elismeréssel díjazták tehetségét, 2011-ben megnyerte a nemzetközi Liszt Dalversenyt, 2012-ben a Simándy József Nemzetközi Énekverseny döntőjébe jutott, 2014-ben, Eszéken a Lav Mirski Nemzetközi Énekversenyen II. helyezést ért el, 2018-ban pedig megkapta a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját. Széles repertoárján jelen van a dal, az opera, az oratórium, az operett és a musical műfaja is. Jelenleg a Budapesti Operettszínház vendégművésze, és tagja a pásztói Balassi Bálint Színháznak.

Nagy Orsolya

Nool.hu