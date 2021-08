Több mint száz hagyományőrző vesz részt a 25. Végvári Vigasságokon

86 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, nincs újabb elhunyt. A járványkezelés egyértelműen eredményes volt a bérek szempontjából is, a kormány újraindította a gazdaságot, Magyarország továbbra is a gazdasági növekedés pályáján áll - hangsúlyozta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A baloldal megint hiteltelen ígérgetésbe kezdett - reagált közleményében a Fidesz arra, hogy a szocialista Ujhelyi István ingyenes InterRail-bérletet ígért minden minden 18 évesnek. A kormánypárt szerint amikor lehetősége lett volna a baloldalnak, akkor a fiatalok megsegítése helyett inkább bevezették a tandíjat, megduplázták a fiatalok munkanélküliségét, és azt mondták, hogy el lehet hagyni az országot. A szülőföld semmivel sem pótolható, ezért fontos, hogy gyermekeinkben olyan érzésvilágot alakítsunk ki, amelynek köszönhetően védeni, óvni, szolgálni fogják hazájukat és gyarapítják értékeit - mondta Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője. A nemzeti kormány számára Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első - hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelemi miniszter. Médiaheccnek tartja csak Gyurcsány Ferenc, ha őszödi tetteivel szembesítik. Ezt próbálta meg egy DK fórumon Skrabski Fruzsina, amikor a 2006-ban szemen lőtt Nagy Lászlóval együtt érkezve kérdezte a volt miniszterelnököt. Bocsánatkérés helyett sértegetésbe kezdett Gyurcsány Ferenc, amikor szembesítették őt egy fórumon Nagy Lászlóval. A férfi 2006-ban a rendőri támadás során veszítette el egyik szeme látását. Gyurcsány Ferenc szerint, a dokumentumfilm-rendező csak tíz másodperc médiafigyelmet akart, és nincs miért bocsánatot kérnie Nagy Lászlótól. Tagadja Márky-Zay Péter, hogy feleségének köze lenne egy csecsemő halálához. A hódmezővásárhelyi polgármesternek közös vállalkozása volt feleségével otthonszülések levezetésére, csakhogy nem volt meg minden engedélyük - írta az Origo. Márky-Zay Péter szerint a portál valótlanságot állít. Lassan három hete nem érkezik érdemi reakció Cseh Katalin ügyére a baloldalról - mondta Budai Gyula Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az ellenzék a Momentummal együtt a hitelességét veszti el, ha hallgat a korrupciós botrányról. Gyurcsány Ferenc a hatalom megszerzése érdekében nyíltan antiszemita, rasszista és fajvédő nézeteket valló politikusokkal és pártjukkal kötött szövetséget - közölte Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője szerint a DK elnöke legitimálja a XX. századi európai történelem legsötétebb korszakát idéző emberellenes nézeteket. Kevés esélyt lát egy újabb tömeges menekülthullámra az Európai Embercsempészet Elleni Központ helyettes vezetője, aki szerint hatékony hírszerzéssel ez megelőzhető - írta a Magyar Nemzet. Júniusban 22 százalékkal nőtt az ipari termelés - számolt be a Központi Statisztikai Hivatal . A koronavírus-fertőzöttek száma 204,7 millió, a halálos áldozatoké 4,32 millió a világon. A Szputnyik V vakcina hatékonysága 83 százalékos az új típusú koronavírus delta variánsa ellen - közölte Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Finnországban rekordot döntött a napi új koronavírus-fertőzöttek száma: 1024 esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Újabb járványügyi szigorításokról döntött az izraeli kormány a korábbiaknál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat, a delta terjedésének megfékezésére. Jelentősen nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban az utóbbi héten, több helyen megduplázódott a 24 óra alatt regisztrált fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta először halt meg nyolcszáznál több ember a koronavírus-fertőzés miatt egy nap alatt Oroszországban. Svájcban októbertől megszüntetik az ingyenes tesztelés lehetőségét azok számára, akik nem hajlandók beoltatni magukat a koronavírus ellen. Oltópontokat rongáltak meg Franciaországban, náci jelképeket festettek több épületre, népirtásnak minősítve a koronavírus elleni immmunizációs kampányt - jelentette a helyi sajtó. Sydney-ben bővítik a rendőrség jogkörét a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások hatékonyabb betartatása érdekében. Éjszakai kijárási tilalmat vezettek be a görögországi Kréta szigetének legnagyobb településén, Iraklióban a koronavírus delta változatának erőteljes terjedése miatt. A görög bevándorlásügyi miniszter szerint az Európai Unió nincs abban a helyzetben, hogy meg tudjon birkózni a 2015-öshöz fogható újabb migránsválsággal. Nótisz Mitarákisz hangsúlyozta: meg kell akadályoznia az egyre terebélyesedő afgán konfliktus elől menekülők áradatát. Az afgán biztonsági erők több száz tagja megadta magát a táliboknak Kunduzban. A kormányellenes afganisztáni tálibok elfoglalták a Kabultól 150 kilométerre délnyugatra fekvő Gazni városát: ez már a tizedik tartományi székhely, amely a radikálisok kezére került egy hét alatt . A tálibok tagadták, hogy szándékosan vennének célba civileket Afganisztánban, egyúttal független vizsgálóbizottság felállítását sürgették az atrocitások kivizsgálására. Berlin beszünteti Afganisztán pénzügyi támogatását, ha a szélsőséges iszlamista tálibok átveszik az uralmat, és „kalifátust” alakítanak ki az országban - mondta a német külügyminiszter. Ismeretlen fegyveresek 15 civilt mészároltak le egy nyugat-nigeri faluban a mali határ mellett. Szudán átadja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak Omar el-Besír korábbi elnököt, aki ellen emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt elfogatóparancsot adtak ki. Oroszországnak folytatott kémkedés gyanúja miatt őrizetbe vették a berlini brit nagykövetség egyik alkalmazottját - közölte a német szövetségi legfőbb ügyészség. Továbbra is pusztít a tűz Olaszország déli részén, Calabriában mozgósították a hadsereget a tűzoltáshoz. Lezuhant egy turistahelikopter a Kamcsatka-félszigeten, sokan eltűntek. Több mint 176 kilogramm ritka agancsot foglaltak le az észak-kínai Belső-mongóliai Autonóm Területen, a csempészhálózat 15 emberét letartóztatták. Keresőmunkára kiképezhető kutyákat vásárol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a gazdák augusztus végéig e-mailben jelentkezhetnek. A következő hetekben kiemelten ellenőrzi Nébih a pálinka alapanyagként felhasznált barack és málna származását. Meglepetéssel is készül a Magyar Honvédség az idei augusztus 20-ai budapesti légi parádéra - nyilatkozta a Magyar Honvédség parancsnoka a közmédiának a Parlamentnél, ahol személyesen is megtekintette az ünnepi parádéra gyakorlatozó pilótákat. Éjszakára felfüggesztik a kamionstopot az augusztus 20-i hosszú hétvégén - jelentette be az ITM. Tízkilónyi marihuánát foglaltak le a rendőrök Budapesten - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon. Kényszermunkával és kiskorú veszélyeztetésével vádol a Baranya Megyei Főügyészség egy házaspárt, amelynek tagjai öt nevelt gyermeküket elhanyagolták és szolgasorban tartották - közölte a főügyészség. A férfi ellen szexuális erőszak miatt is vádat emeltek. Téglával dobálták a magyar rendőröket a migránsok a szerb-magyar határnál, Bácsalmásnál a szerb oldalról szerda este - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Tehergépkocsi gázolt halálra egy 67 éves helyi férfit reggel Nyírbélteken - közölte a police.hu. A magyar válogatott maradt a 37. helyen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistáján, melynek az élén továbbra is Belgium áll. Rendkívül jól teljesített a húsz éremmel hazatért magyar csapat a tokiói olimpián – mondta Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. U19-es női kosárlabda-vb nyolcaddöntő: Magyarország - Olaszország 54:48