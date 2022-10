Több mint negyvenezren látogatták meg a Közlekedési Múzeum különleges járműveit bemutató időszaki kiállítását

Megosztás itt:

A Közlekedési Múzeum leendő otthonában, az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában először tavaly nyáron láthatta a nagyközönség a Volt egyszer egy Északi… a történet folytatódik elnevezésű időszaki kiállítást, amely a helyszín történetét és olyan legendás mozdonyokat mutatott be, mint például a Szellem becenévre hallgató 242-es, amely a gőzmozdonyok sebességrekordját tartja Magyarországon.

A tárlat idén május végén frissített tartalommal, immár különleges autókat, buszokat és más „gumikerekű” járműveket is bemutatva nyílt meg. A kormány támogatásának köszönhetően története legnagyobb gyűjteményfejlesztési programját hajtja végre az intézmény. Az ennek keretében beszerzett járművek közül többet is kiállítottak, mint például egy 1926-ból származó Ford T-modellt vagy egy nemrég restaurált faros Ikarust. Az új járművek megjelenése segítette a múzeum háttérmunkájának bemutatását is: a gyűjteményezés és a restaurálás műhelytitkaiba is betekintést nyerhettek a látogatók. A kiállítás tartalmát tovább színesítette a Meg nem épült Budapest című időszaki tárlat is, amely a főváros elmúlt száz évének közlekedési vízióit mutatta be.

A Dízelcsarnokban népszerű programok is helyet kaptak: júniusban a Múzeumok Éjszakája keretében várták esti programok az érdeklődőket, júliusban veterán autók érkeztek, augusztusban Ikarus-találkozót tartottak, szeptemberben pedig az Egyszülős Központtal közös fesztivált rendeztek. A kiállítás ideje alatt rendszeresen egyedi múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, különleges interaktív tárlatvezetésekkel és hajtányozással is várták a látogatókat.

A nagy sikerre való tekintettel az eredeti, szeptember 30-i zárás helyett vasárnapig tartott nyitva a tárlat az érdeklődők előtt. A záróhétvégén tematikus családi tárlatvezetések mutatták be a múzeum működését és a gyűjtemény különleges darabjait, emellett a látogatók LEGO vasúti terepasztalokat is kipróbálhattak. Az időszaki tárlatot 2022-ben több mint negyvenezer látogató tekintette meg.

A kiállítás létrehozását támogatták: Market Építő Zrt., Homlok Építő Zrt., Vasútvill Kft., BKV Zrt., Budapest Airport, Ring Mérnöki Iroda Kft., Stadler Trains Magyarország Kft., Thales Rail Signalling Solutions Kft

