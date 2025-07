Több mint egymillióan látták már a Hogyan tudnék élni nélküled?-et

„Mérföldkő a Hogyan tudnék élni nélküled? sikere a magyar film történetében. Gratulálok az egész alkotócsapatnak és mindenekelőtt Kirády Attila producernek, aki első mozifilmjével érte el ezt a páratlan sikert. Saját ötletéhez keresett alkotótársakat és még fél évvel a mozibemutató után is mindent megtesz a film sikeréért. Bízom benne, hogy ez a több generációt összehozó alkotás a magyar filmesek több generációját is inspirálja, hogy közös kultúrkincsünkből építkezve meséljenek el olyan történeteket, melyek minőségi szórakoztatást kínálnak a nézőknek.” – mondta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

„Nagy öröm számunkra, hogy több mint 30 hét után is töretlen az érdeklődés a film iránt a mozikban. Köszönjük a stáb minden tagjának, és a nézőknek is. Bízunk benne, hogy továbbra is sokan lesznek kíváncsiak rá.”