Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 16. Szombat Ábrahám napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Több fesztiválon is fellép a Liszt Ferenc Kamarazenekar

2025. augusztus 16., szombat 10:15 | HírTV
Liszt Ferenc Kamarazenekar

A nyár végén és kora ősszel több fesztiválon is fellép a Liszt Ferenc Kamarazenekar Magyarországon és Európában.

  • Több fesztiválon is fellép a Liszt Ferenc Kamarazenekar

Az együttes közleménye szerint a Zempléni Fesztiválon, a szlovákiai Symfonia Umenia fesztiválon és Ausztriában az Allegro Vivo Fesztiválon is hallhatja őket az elkövetkező hetekben a közönség.

A Zempléni Fesztiválon vasárnap Benedetto Marcello Bevezetés, ária és presto című műve mellett Mendelssohn 9. C-dúr vonósszimfóniáját és Dvorák E-dúr szerenádját adják elő.

Szeptember 1-jén a szlovákiai Symfonia Umenia klasszikus zenei fesztivál vendége lesz az együttes. Bartók Román népi táncok, Liszt-Wolf Péter 2. magyar rapszódia, Dvorák E-dúr vonósszerenád, Weiner 1. divertimento és Brahms 6. magyar tánc című darabját a Csáky-kastélyban mutatják be.

A Symfonia Umenia Szlovákia egyik kiemelkedő klasszikus zenei fesztiválja, amelyen ritkán hallható műveket és különleges hangszer-összeállításokat is felvonultatnak. A rendezvény fontos szerepet tölt be a nemzetközi zenei élet és a helyi kultúra összekapcsolásában, hiszen az ismert klasszikus darabok mellett érdekes kamarazenei programok is várják a hallgatókat - emelték ki a közleményben.

Az együttes ezt követően az Allegro Vivo Fesztiválon lép színpadra Ausztriában szeptember 5-én. Koncertjükön Bartók Román népi táncok és Haydn C-dúr csellóversenye mellett Liszt 1. Mefisztó-keringője és Popper Magyar rapszódiája szerepel. Az együttes világhírű csellóművész művészeti vezetője, Várdai István a Haydn-csellóversenyben szólószerepből irányítja majd zenésztársait.

A közlemény szerint az Allegro Vivo Ausztria egyik legpatinásabb kamarazenei fesztiválja, mely több mint négy évtizede kínál találkozási pontot a művészek és a zenerajongók számára. A fesztivál különlegessége, hogy a koncertek sokszor történelmi helyszíneken, kastélyokban és templomokban zajlanak. A Liszt Ferenc Kamarazenekar fellépése tisztelgés a fesztivál gazdag zenei hagyománya előtt - hangsúlyozták.

További híreink

Nagy a baj: kigyulladt Rákosrendező

Hillary Clinton: Nobel-békedíjra jelölném Trumpot

Kvíz: átlagon felüli memóriád van, ha be tudod fejezni ezeket az általános iskolai memoritereket

Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

„Elmentünk” – ennyi, nem bírta tovább Tóth Gabi és szerelme

Véget ért a találkozó, hamarosan sajtótájékoztatót tart Trump és Putyin

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Arne Slot elmondta, melyik csapat akadályozhatja meg a Liverpoolt a címvédésben

Súlyos következményekkel nézhet szembe Vlagyimir Putyin, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe + videó

További híreink

Súlyos következményekkel nézhet szembe Vlagyimir Putyin, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe + videó

Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét
2
Újabb buszbaleset rázta meg Budapestet
3
Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök
4
Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója
5
Trump-Putyin: Eredményes volt a találkozó + videó
6
Trump: „Tökéletes tízes” a Putyinnal tartott csúcstalálkozó
7
Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme
8
Kocsis Máté elárulta, mi a legjobb fegyver az álhírek ellen
9
Trump: Nem született megállapodás Putyinnal
10
Vezércikk - Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját + videó

Legfrissebb híreink

Koncertek a Vigadó téren

Koncertek a Vigadó téren

 Magyar slágerek, francia sanzonok, filmzenék és swing-örökzöld dallamok várják az érdeklődőket augusztus 18. és 20. között a Szent István Nap programsorozat részeként a Vigadó téren.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!