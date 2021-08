Teltházas volt a péntek a SZIN-en

Hatalmas bulit kínált a SZIN pénteki napja, a tizenegy zenei színpad zenei kínálata mellett a szépszámmal érkező fesztiválozó tömeg is a pulzáló nagyfesztivál hangulatát idézte. Rengetegen voltak kíváncsiak a fellépő zenekarokra, de talán a legnagyobb siker a Carson-Korda páros fellépése volt, amikor a Carson Coma koncertje közben hirtelen megjelent Korda György és közösen adták elő a Nem vagyok ideges című örökbecsűt. Az énekes legenda még a fellépése előtt megjegyezte, hogy ezek a fiatalok most annyi idősek, amennyi ő volt a dal születésekor, majd hirtelen szinte beleolvadt a bandába, akikkel egy fantasztikus produkciót hoztak össze. A közönség pedig púposra töltötte a Rádió 88 sátrát és egy emberként skandálta, hogy a „Gyuri bá-csi, Gyuri bá-csi, Gyuri bá-csi...”

Persze a szombati nap is tartogat remek produkciókat. A Borsodi Nagyszínpadon a napot a Lóci játszik nyitja, majd jön Pápai Joci, Horváth Tamás és a HoneyBeast. Azonban érdemes körülnézni a fesztiválon, és benézni minden kis- és nagyszínpadra, mert a fellépők színes palettája várja még a látogatókat. Csak néhányat említve: itt lesz a 30Y, előtte pedig a Dzsúdló mozgatja meg csípőnket. Fellép továbbá a The Biebers, lesz Fish! és Necc Party, Random Trip és Barabás Lőrinc Quartet, hajnal 1-kor pedig beugorhatunk egy SZIN házibuliba, ahol igazi retro partyn rophatjuk hajnal 5-ig. És persze megannyi helyszínen megannyi program tölti be a SZIN negyedik napját is.

