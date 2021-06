Teljes fordulaton pörög a siófoki Plázs

Nincs megállás a Balaton „felüdülőközpontjában”: ezerrel tombol a nyár, a hétvégéken pedig garantált az igazi fesztiválhangulat, koncerteken és azt követően fergeteges after partykon táncolhatjuk ki magunkat. Ezen a hétvégén pedig újra teljes fordulatra kapcsol a Plázs, hiszen ismét több helyszínen pörög majd a buli hajnalig. Érkezik az egykori Palace szellemiségét idéző Palace nyitóbuli, de jön még a Neoton, a Rakonczai Piano est, a Wannabe Beach és a Next Level Balaton Special is.