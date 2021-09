Technikai varázslattal lép újra színpadra az ABBA

Megosztás itt:

2021. szeptember elején már be is mutatott két dalt a novemberben megjelenő vadonatúj lemezéről az együttes szerzőpárosa, Benny Andersson és Björn Ulvaeus. A hetvenes évek popzenéjét meghatározó svéd csapat úgy oszlott fel 1982-ben, hogy senki nem hitt abban, valaha is együtt zenél majd Agnetha, Anni-Frid, Benny és Björn.

Valójában már három és fél éve megszületett a most bemutatott két szerzemény, és eredetileg az volt a terv, hogy az ABBA négyese majd hologramként tűnik fel a koncertszínpadon.

Eredetileg ez adta az inspirációt az alkotásra, és a két új dalt további nyolc követte, egy egész albumnyira való. A négy tag, immáron hetven év fölött, újra egymásra talált Benny stockholmi stúdiójában.

Ám a technika fejlődésével, s a koronavírus-járvány okozta kényszerű csúszással alapvetően változtak meg az elképzelések. A menedzsment – együtt a muzsikusokkal – már gyökeresen új színpadi megjelenésben kezdett el gondolkodni.

A technikai és innovatív hátteret az egykoron George Lucas alapította Industrial Light & Magic (ILM) speciális effektekkel foglalkozó vállalkozás adja, mely ma a Walt Disney Company tulajdonában van. Az ILM több tucat film megvalósításában vett részt, és szakemberei jelenleg is a legújabb Batman- és Jurassic Park-alkotásokban dolgoznak. Az ABBA-projektben az volt a feladat, hogy az úgynevezett motion capture technológiával jelenítsék meg színpadon a zenekar avatárjait, hasonlóan ahhoz, ahogy a hollywoodi filmekben létrehoztak és mozgattak állatokat, elképzelt figurákat, képregényekből életre keltett hősöket (Star Wars-filmek, Bosszúállók, Transformers, A múmia, A visszatérő, A vasember).

E digitális mozgásrögzítési eljárás lényege, hogy a színész, az előadó, a mesehős minden egyes mozgásfázisát rögzítik, s a digitálissá váló karaktereket animálják.

Az új ABBA-show esetében az együttes tagjait testhez álló ruhákba öltöztették, azokon speciális érzékelőket helyeztek el. A koncertre kiválasztott huszonkét dalt az előadók öt héten át játszották-mozogták el a színpadon 160 kamera előtt, és még az arcrezdülésük minden másodpercét is számítógépekre mentették. Több mint száz digitális alkotó és technikus dolgozott az aprólékos munkán. A rögzített felvételeket azután egy 850 tagú technikai csapat vette kézbe, és animálta az avatárokat. Nem is akárhogyan: a tagok mai külsőjét úgy alakították át, hogy azok megegyezzenek az 1979-es külalakjukkal! A végeredmény pedig: a színpadon megjelenő ABBA-muzsikusok teljesen valóságosnak tűnnek. Ludvig Andersson producer (Benny fia) ezért is állítja határozottan, hogy az előadáson nem egy másolatot látunk, hanem egy valódi ABBA-t.

(Az alkotási folyamatról készült rövidfilm itt látható, a digitális átváltozás 1.42 percnél!)

A különleges koncertsorozat helyszíne 2022. május 27-től London, a Queen Elizabeth

Olympic Parkban lévő háromezer férőhelyes, speciálisan kialakított ABBA Aréna lesz.