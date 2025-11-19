Tarolt a Random Los Angelesben

Megosztás itt:

A 23. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál idén november 13-án kezdődött a Futni mentem című filmmel a Laemmle Monica Film Centerben. Az évente rendezendő kulturális eseményen bemutatják a legújabb magyar filmeket Los Angelesben. A fesztivál célja, hogy az amerikai közönség és a filmes szakma megismerhesse a kortárs magyar filmkultúrát.

A fesztivál keretében – különböző kategóriákban – díjakkal is jutalmazták a filmeket, elismerve a kortárs magyar alkotások legjobbjait. Ezúttal a legjobb film a Futni mentem lett, Salamon András Random című filmje pedig négy kategóriában is diadalmaskodott: a legjobb színésznő Nagy Katica, a legjobb színész Bocsárszky Attila, a legjobb forgatókönyvíró Salamon András és a legjobb operatőr Szabó Gábor lett.

Fotó: Kleb Attila