Tárogatós világtalálkozót rendeznek Szerencsen és Vaján

A szervezők felhívásukban emlékeztettek, a tárogatót magyar hangszerként ismerik az egész világon, része a magyar értéktárnak, emellett kiemelkedő magyar nemzeti érték és Hungarikum címet is kapott. Hozzátették, a Rákóczi Tárogató Egyesület évente országos találkozót, ötévente pedig világtalálkozót szervez.

A július 3. és 10. között tartandó találkozó két programrészből áll. Az esemény első felében Szerencsen szakmai előadásokat és hangversenyeket tartanak, valamint tárogató- és fuvolakészítők mutatkoznak be. Azt írták, a szakmai programokon országosan és nemzetközileg elismert szakemberek számolnak be a tárogatókutatás legújabb eredményeiről és minden résztvevő bemutatkozási lehetőséget kap. A magyar és más népek zenéje mellett a klasszikus, a jazz és a kortárs zene is megjelenik a találkozón, aminek résztvevői a szerencsi és a sárospataki Rákóczi várban, illetve a sátoraljaújhelyi Bortemplomban is koncertet adnak.

A július 6-tól világtalálkozó a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vaján folytatódik, ahol a külföldi résztvevőknek népzenei mesterkurzus tartanak elismert művészek közreműködésével. A tárogatósokból egy Nemzetközi Tárogató Együttes alakul, amelynek tagjai különböző helyek, egyebek mellett templomokban és kiemelt nemzeti emlékhelyeken is koncertet adnak.

A találkozó zárásaként július 10-én az Óbudai társaskörben adnak hangversenyt.

Forrás: MTI

MTI Fotó: Balázs Attila