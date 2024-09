Tárlatvezetések, gyerek- és családi programok a Kiscelli Múzeumban

Délután több workshopra is várják az érdeklődőket, akik bepillantást nyerhetnek a papírrestaurátor-műhely kulisszatitkaiba, Szoborkalandok címmel játékos felfedezőtúrán vehetnek részt, és Kisasszony napi Mária mintás mézeskalácsot süthetnek, de lesz szitanyomás is hozott pólóra és táskára.

