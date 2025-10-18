Tanösvény – Szülők, pedagógusok és az ellátórendszer a sajátos nevelési igényű gyerekekért + videó

Megosztás itt:

Az adásban a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásával, nevelésével foglalkoztunk. Minden egyes gyermek sajátos nevelési igényű, a legjobb, ha mindenkihez megtaláljuk az utat, pedagógusként, szülőként is. Ez nem kis feladat, de ezzel a személettel tudjuk a gyermekeket a legjobban segíteni.

A tartalomból:

Megértő gondoskodás a sajátos nevelési igényű gyerekekkel.

A sajátos nevelési igény is kezelhető.

Az adásban megszólalt Hornyeczki Lászlóné, Egri Szalaparti EGYMI és Kollégium főigazgatója és Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.

Teljes adás: