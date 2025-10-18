Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Tanösvény – Szülők, pedagógusok és az ellátórendszer a sajátos nevelési igényű gyerekekért + videó

2025. október 18., szombat 08:00 | HírTV

Az adás vendége Dr. Rétfalvi Flóra, a Kidspirit Fejlesztő és Továbbképző Központ alapító vezetője és Reményi Tamás, gyógypedagógus, integrációs terapeuta, egyetemi oktató volt. A műsort Dr. Balatoni Katalin, miniszterelnöki biztos, neveléstudományi kutató vezette.

  • Tanösvény – Szülők, pedagógusok és az ellátórendszer a sajátos nevelési igényű gyerekekért + videó

Az adásban a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásával, nevelésével foglalkoztunk. Minden egyes gyermek sajátos nevelési igényű, a legjobb, ha mindenkihez megtaláljuk az utat, pedagógusként, szülőként is. Ez nem kis feladat, de ezzel a személettel tudjuk a gyermekeket a legjobban segíteni.

A tartalomból:

  • Megértő gondoskodás a sajátos nevelési igényű gyerekekkel.
  • A sajátos nevelési igény is kezelhető.

Az adásban megszólalt Hornyeczki Lászlóné, Egri Szalaparti EGYMI és Kollégium főigazgatója és Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.

Teljes adás:

További híreink

Fésűs Nelly alig hitt a szemének – kislánya olyat tett, amit senki sem várt

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

6 csillagjegy, akinek mindent elsöprő változást hoz a november

Nyilvánosan felsült Tusk

Portugáliából hazaérve kapta az örömhírt Varga Barnabás, özönlenek a gratulációk

Caramel beütötte az utolsó szöget Magyar Péter politikai koporsójába

Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében

A Lidl nagy dobása: 37 részes Parkside készlet potom 4999 forintért!

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

További híreink

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó

Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére
2
Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán
3
Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó
4
Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó
5
Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében
6
Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent
7
Magyar Péter szerint miatta találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten + videó
8
Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó
9
El akarja kobozni az üresen álló ingatlanokat Ilaria Salis pártja a lakhatási helyzet megoldása érdekében + videó
10
Útmutató a politikai öngyilkossághoz: ellenzéki kiadás

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!