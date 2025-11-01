Tanösvény – Online gyerekkor: a Z-generáció kihívásai + videó

Megosztás itt:

Az adás bevezetőjében dr. Balatoni Katalintól elhangzott: "Gyermekeink, fiataljaink, ahhoz a Z- és Alpha-generációhoz tartoznak, akik valamit teljesen újat hoztak a világnak. Szülőként és pedagógusként is kihívások elé állítanak bennünket. Minden napi feldadatunk a közös hangok megtalálása, az egymáshoz vezető utak keresése. Ők azok, akik már nem csak a valóságban, hanem egy párhuzamos, virtuális térben is szocializálódnak. Míg eddig csupán a történelem és a kultúra változása jelentette a generációk közötti különbséget, most a technológiai forradalom ezt is felgyorsította és szét is húzta. A mai adásban ezen generációk sajátosságairól, különbségeiről, az egymáshoz vezető utakról beszélgetünk vendégeimmel."