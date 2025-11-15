Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 15. Szombat Albert, Lipót napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Tanösvény – Fókuszban a mentális és fizikai egészség + videó

2025. november 15., szombat 08:00 | HírTV

A műsorvezető dr. Balatoni Katalin mint pedagógus, neveléstudományi kutató, szakember és miniszterelnöki biztos, hiteles hangon képviseli a hazai nevelés-oktatást, ugyanakkor a vendégek és helyszíni riportok révén sokféle nézőpontot ismertet meg a nézőkkel.

  • Tanösvény – Fókuszban a mentális és fizikai egészség + videó

A tartalomból:

A gyermekek egészsége a legféltettebb kincsünk – legyen szó mentális vagy fizikai jóllétről. Ennek támogatása már a köznevelés legelső pillanatától, tehát az óvodától kezdve kiemelt feladat, hiszen csak így érhetjük el, hogy gyermekeinkből egészséges, kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. Számos program, foglalkozás és tantárgy ad helyet ennek a területnek, mégis érezhető, hogy a világtrendek minket sem kerülnek el. Tanulóink egészségi állapota aggasztó: minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott, emellett a szorongás és más mentális nehézségek is egyre gyakoribbak. Éppen ezért rengeteg feladat vár ránk. Célunk, hogy ezeken a tendenciákon változtassunk, és stabil, támogató környezetet biztosítsunk a fiatalok számára. Erről szólt a legfrissebb Tanösvény adása.

 

Teljes adás:

További híreink

Így néz ki most a Fátyol-vízesés – sokkoló felvételek a Szalajka-völgyből – videó

Fesztiválos kábítószerügy rázta meg Szegedet

Jolly és Szuperák Barbi nagy bejelentése: új családtaggal bővülnek?

Cristiano Ronaldo a piros lapja után odaszólt az írek kapitányának, a vb-ről is eltilthatják

Ez lesz a 14. havi nyugdíj folyósításának a folyamata

Marco Rossi átlépett egy határt, a korábbi kapitány erősen fogalmazott róla

A baloldali pártok szövetsége a hátbaszúrás előszobája – Casting a fő-kútmérgező szerepére + videó

Mától kapható a Lidl legnagyobb dobása, amiért már reggel tömött sorok állnak

Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó

További híreink

Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról
2
Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett
3
Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár
4
Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó
5
Fesztiválos kábítószerügy rázta meg Szegedet
6
A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák
7
Orwell büszke lenne: a szankciót átnevezték intézkedésnek, a háborús támogatást zsebpénznek – brüsszeli újbeszél + videó
8
Trump emelte a tétet: immár 5 milliárd dollárra perli a BBC-t
9
Ma lesz az első háborúellenes DPK gyűlés Győrben + videó
10
Indul a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Főhajtás Törőcsik Mari életműve előtt

Főhajtás Törőcsik Mari életműve előtt

 Ünnepi programmal tisztelegnek Törőcsik Mari színművész emléke előtt november 16-án, vasárnap a Nemzeti Színházban: a színész születésének 90. évfordulója alkalmából fotókiállítás nyílik, majd felavatják a Törőcsik Mari Díszpáholyt, az emlékest zárásaként pedig a Körhinta című előadás lesz látható a nagyszínpadon.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!