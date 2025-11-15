Tanösvény – Fókuszban a mentális és fizikai egészség + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

A gyermekek egészsége a legféltettebb kincsünk – legyen szó mentális vagy fizikai jóllétről. Ennek támogatása már a köznevelés legelső pillanatától, tehát az óvodától kezdve kiemelt feladat, hiszen csak így érhetjük el, hogy gyermekeinkből egészséges, kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. Számos program, foglalkozás és tantárgy ad helyet ennek a területnek, mégis érezhető, hogy a világtrendek minket sem kerülnek el. Tanulóink egészségi állapota aggasztó: minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott, emellett a szorongás és más mentális nehézségek is egyre gyakoribbak. Éppen ezért rengeteg feladat vár ránk. Célunk, hogy ezeken a tendenciákon változtassunk, és stabil, támogató környezetet biztosítsunk a fiatalok számára. Erről szólt a legfrissebb Tanösvény adása.

Teljes adás: