Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 22. Szombat Cecília napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Tanösvény – Értékteremtés a 21. században + videó

2025. november 22., szombat 08:00 | HírTV

A műsorvezető dr. Balatoni Katalin mint pedagógus, neveléstudományi kutató, szakember és miniszterelnöki biztos, hiteles hangon képviseli a hazai nevelés-oktatást, ugyanakkor a vendégek és helyszíni riportok révén sokféle nézőpontot ismertet meg a nézőkkel.

  • Tanösvény – Értékteremtés a 21. században + videó

A műsorvezető így konferálta fel az aktuális adást:

"A mai adásban egy számomra és talán állíthatom, hogy sokunk számára fontos, meghatározó témában hívtam meg mai vendégeimet. Ez nem más, mint az értékteremtés, amely feladat napjainkban kiemelt jelentőségű mind a családban, mind az oktatás terén és a kortárs csoportokban való létben egyaránt. Az élet erkölcsi és etikai útvesztőjében rendkívül fontos és meghatározó az értékalapú gondolkodás, egyfajta mankóként szolgál saját életvezetésünkben. A gyermekek életében pedig még inkább, akik még igazi biztonságkeresők, hiszen a stabilitást a szilárd értékrend adja életünkben, aminek hiányában tévelygő, bolyongó útkeresők lennénk csupán. Ezért nagy felelősség van rajtunk, hogy a felnövekvő generáció mit kap tőlünk. Tehát nekünk bátran kell képviselni és bátran kell kiállni az értékek mellett, ami a XXI. század által diktált születlennek tűnő áramlattal szemben embert próbáló feladatnak tűnhet."

 

Teljes adás:

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

Gyerekkorunk legédesebb emlékei: felismered ezeket a retró desszerteket?

Mennyire ismeri Schwarzenegger ikonikus filmjeit? A legtöbben csak 3 pontot érnek el!

Férjével közös dalt adott ki a Házasság első látásra énekesnője: „Azonnal rákattant és bátorított”

Zelenszkij színt vallott: semmilyen körülmények közt nem akar békét

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

Ez a hobbi többet tesz az agyunkért, mint gondolnánk – a demencia ellen is hatékony

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

További híreink

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó
2
A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje
3
A németek legyártották Európa egyik legmodernebb harckocsiját
4
A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?
5
Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők
6
A történelem legnagyobb adatszivárgása lehetett volna: Osztrák kutatók 3,5 milliárd WhatsApp-fiókot törtek fel
7
Robert C. Castel: Ukrajna pozíciója drámaian leromlott + videó
8
Szankciómentesség magyar módra: A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia belerokkan + videó
9
Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó
10
Elkezdődött a keresztény templomok mecsetté nyilvánítása Olaszországban + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Már ideje volt: jön a magyar Drakula-film

Már ideje volt: jön a magyar Drakula-film

 A rendhagyó horror kizárólag régi vámpírfilmek digitális és analóg nyersanyagából építkezik, amolyan avantgarde módon, mintha kísérleti produkció lenne, ígérik az alkotók.
Tarolt a Random Los Angelesben

Tarolt a Random Los Angelesben

Négy kategóriában is díjazott lett Salamon András Random című filmje a 23. Los Angelesi magyar filmek fesztiválján. A film alkotói a legjobb színésznőnek, legjobb színésznek, legjobb forgatókönyvírónak és legjobb operatőrnek járó díjat hozták el.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!