Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 31. Péntek Farkas napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver hangoló 14:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Szobrászati posztmodern téboly: árverésre került a színaranyból készült a minimum 10 millió dolláros wc-csésze

2025. október 31., péntek 14:01 | MTI
Maurizio Cattelan Sotheby's aukciósház színarany wc-csésze

A Sotheby's aukciósház novemberre meghirdetett New York-i árverésén tízmillió dollártól (3,3 milliárd forinttól) lehet licitálni Maurizio Cattelan America című alkotására, egy színaranyból készült vécére - jelentették be pénteken a szervezők.

  • Szobrászati posztmodern téboly: árverésre került a színaranyból készült a minimum 10 millió dolláros wc-csésze

Az alkotás egy teljesen működőképes vécé, ugyanolyan, mint az angliai Blenheim-palotából 2019-ben ellopott darab. A Sotheby's a november 18-ra tervezett New York-i aukció kikiáltási árának megállapításakor az alkotás elkészítéséhez felhasznált, mintegy 101,2 kilogramm arany árát vette alapul, ami jelenleg körülbelül 10 millió dollár (3,3 milliárd forint).

David Galperin, a New York-i Sotheby's kortárs művészeti részlegének vezetője Cattelant "a művészeti világ provokátoraként" mutatta be. A képzőművész Comedian című alkotása, egy falra ragasztott banán, tavaly 6,2 millió dollárért (2 milliárd forintért) kelt el egy New York-i aukción. Him című, térdelő Hitlert ábrázoló szobráért pedig 2016-ban 17,2 millió dollárt (5,7 milliárd forintot) fizettek ki a Christie's aukcióján.

Cattelan szerint az America a mérhetetlen gazdagságot figurázza ki. Az America két változata 2016-ban született. Az egyik példány 2017 óta egy meg nem nevezett gyűjtő tulajdonában volt. A másikat 2016-ban a New York-i Guggenheim Múzeum mosdójában állították ki, ahol több mint 100 ezer látogató állt sorba, hogy "használhassa" a művet. A Guggenheim akkori közleménye szerint America című alkotásával Maurizio Cattelan a "műtárgypiac túlcsordultságára" reagál, és műve egyfajta szellemes fricska a társadalom azon egy százalékának, akik megengedhetnek magunknak ilyesfajta csecsebecséket.

Azonban pár évvel később, 2019-ben, mikor ugyanezt az arany vécét Winston Churchill szülőhelyén, a Londontól száz kilométerre északnyugatra, Oxfordshire megyében épült Blenheim-palotában állították ki, tolvajok lopták el. Az ügyben idén nyáron két embert ítéltek börtönbüntetésre, de az alkotás nem lett meg. A nyomozás arra az eredményre jutott, hogy feldarabolták, hogy értékesíteni tudják.

Galperin szerint miközben Cattelan ragasztószalaggal rögzített banánja felvetette a kérdést, hogy lehet-e értéket tulajdonítani valaminek, ami lényegében a művész személyén és a koncepció ötletén kívül nem rendelkezik valódi értékkel, az Americára sok szempontból lehet másként tekinteni. Az Americát november 8-tól az aukcióig a Sotheby's új New York-i székhelyén, a Breuer-épületben láthatják az érdeklődők egy mosdóban. Az arany vécét azonban ezúttal nem kötik be a víz- és csatornahálózatba, így használni nem lehet, csak megtekinteni.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó

További híreink

Lakások ezreit ostromolják — brutális rovarinvázió söpör végig az országon

Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben

Kitálalt a rocklegenda: ezért hagyta ott Som Lajos és Balázs Fecó is a Neotont

További tragikus részeletek szivárogtak ki Süllős Gyula és családja kenyai haláláról

Arne Slottal szemtől szemben közölték: „Holnap reggel kirúgnak!”

Zelenszkij embere rájött, hogy mi a győzelem kulcsa

Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik

Meglepetés a Nagyerdei Stadionban: a Honvéd hosszabbítás után kiejtette a Debrecent a Magyar Kupából

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

További híreink

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát
2
Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest
3
Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben
4
Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó
5
Egy vipera is előkerült a nagykállói közgyűlésen kirobbant verekedésben + videó
6
Rögtön egy majdnem mindenkit érintő jó hírrel indul a november
7
A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából
8
Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó
9
Hamarosan véget ér a háború? – A béke kilátásai Európában
10
Bejelentették Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának pontos időpontját + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ma ünnepli a protestáns világ a reformációt

Ma ünnepli a protestáns világ a reformációt

 A református, evangélikus és további protestáns gyülekezetek ezen a napon arra emlékeznek, hogy Luther Márton német szerzetes 1517-ben e napon függesztette ki 95 tételét a wittenbergi várkapura.
In memoriam Kassai Ilona

In memoriam Kassai Ilona

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt saját halottjának tekinti.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!