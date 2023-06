Szintet lépett a V4 fesztivál

Megosztás itt:

Már a déli órákban kezdetét vette a V4 fesztivál és színházi találkozó utolsó napja. Valaki strandolással kezdte a napot és voltak olyanok is akik egy kis átmozgató jógával. A látogatók szerint ez a fesztivál sokszínűsége miatt kicsit más mint a többi.



Hoztunk bemutatókat is pénteken, szombaton és vasárnap zajlanak a táncművészeti egyetemnek a táncos bemutatói. Főleg néptánc szakról érkeztünk, de jöttek színházi táncról is, modern szakról is táncművész hallgatók illetve növendékek, úgyhogy különböző táncokat, néptáncokat mutatunk be a kárpátmedencéből és kortárs táncokat is hoztunk ide a színpadra - mondta Hudák Anna szervező, aki az 5Mű tagjaként fellépő is.



A szervezők elmondták, hogy az esemény évről évre folyamatosan fejlődik. 10 éve még mindössze két színpadon volt, idén pedig már kilencen voltak előadások.



Azért is vénégy visegrádi négyek egységét erősítjük mind a zenei, mind a színházi, mind az utcaszínházi fronton jelentősen jelen vannak. A 10. szánház olimpiának egy helyszíne is vagyunk ez hatalmas megtiszteltetés számunkra, ennek köszönhetően a V4 országokból az utcaszínház és a kőszínházi előadások tekintetében iszonyatos szintet tudtunk lépni az előző évekhez képest – mondta Domonkos Kis Márk, a V4 fesztivál és színházi találkozó fesztiváligazgatója. Kiemelte, hogy az idei 10. V4 fesztivál minden korábbinál nagyobb siker volt, elfogyott az összes kemping belépő és rengetegen érkeztek külföldről is, így jövőre még több programmal készülnek majd Nagymaroson.