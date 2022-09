SzínházTV: a színház Netflixe

Megosztás itt:

„A színház, mint közösségi és művészeti élmény létjogosultsága - csakúgy mint a mozié - megkérdőjelezhetetlen, a SzínházTV pedig nem azért született, hogy átvegye a kőszínház feladatát, hanem épp ellenkezőleg. Az online előadások egyrészt térben és időben kitágítják a színház kereteit, másrészt felkeltik az érdeklődést az előadások iránt” - mondja Radnai Márk, színházrendező, a SzínházTV megálmodója. „Ha megtetszik egy zenekar a Spotify-on, biztos keresem a lehetőséget, hogy megnézzem koncerten is” – von egy beszédes párhuzamot Radnai.

A SzínházTV missziója, hogy láthatóbbá tegye a magyar kultúrát. Láthatóvá azok számára, akiknek nincs lehetőségük, hogy egy előadást élőben megnézzenek és közel hozza a színházat azokhoz, akiket eddig nem érintett meg ez a műfaj. Az online előadás további, és felbecsülhetetlen hozadéka, hogy olyan kiváló előadások is elérhetőek, melyek a repertoárról lekerülve gyakorlatilag nyomtalanul eltűnnek. “Évente körülbelül 150 előadás kerül a süllyesztőbe szerte az országban, melyek nem jutnak el valójában a közönséghez” – mondja Radnai. “Kipörög a bérlet és megy a darab a szemétbe. Sem a jövő nemzedékére nem gondolunk, sem az alkotók munkáját és az alkotások értékét nem tartjuk tiszteletben, ha ezt a lehetőséget nem ismerjük fel” – teszi hozzá. A SzínházTV-vel megszűnnek a nagy távolságok is és így akár a messze távolban élő magyar közösségek tagjaihoz is elérnek az itthoni alkotások, vagy a határon túli magyar színházak darabjait is meg tudjuk majd nézni. “Bízom abban, hogy ha valaki látni fogja például a Kolozsvári Színház online előadásait, akkor el fog utazni és megnézi élőben is” – mondja Radnai Márk.

A SzínházTV nem csak edukativ és színházat népszerűsítő jelentőségéről kell beszélnünk, de jelentős anyagi segítséget is jelentenek a színházaknak, melynek különös jelentősége van az épületek fenntartásához szükséges többletköltségek jelentkezésekor, vagy a bérletesek számának látható csökkenése esetén. Az “online nézőtér” megnyitásával a színházak akkor is bevételhez juthatnak, ha esetleg ki sem tudnak nyitni. “A 2020/21-es évadban az online jegyeladásból közel 200 millió forint támogatást tudtunk a színházaknak eljuttatni. A fennmaradó összeggel pedig olyan társulatok és intézmények előadásainak felvételét finanszíroztuk meg, akiknek esélyük sem lett volna szélesebb közönséget elérni” – számolt be a SzínházTV alapítója.

Elindult tehát a SzínházTV harmadik évada. Jelenleg is több színházzal is folynak az egyeztetések, de a Katona József Színház, a Centrál Színház, a Játékszín, az Orlai Produkciós Iroda, a Jurányi Inkubátorház továbbra is partnere marad a SzínházTV-nek és hozzájuk csatlakozik idén a Kolozsvári Állami Magyar Színház, a Győri Nemzeti Színház, a Móricz Zsigmond Színház és a Csokonai Színház is. “A Katonából négy új bemutató is lesz nálunk idén, például az online évadunkat Shakespeare Othellojával, Székely Kriszta kiváló rendezésével nyitjuk meg” – jelentette be a színház- és filmrendező Radnai, aki elmondta, hogy immár nemzetközi sikerű külföldi előadások is szerepelnek a repertoárban. SzínházTV: Indul a 2022/23-as évad: https://youtu.be/FpNw_vTb9kk

www. szinhaztv.com