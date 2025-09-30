Nem akárhogy lép édesanyja nyomdokaiba Szinetár Dóra

Megosztás itt:

Október 3-tól kerül színpadra a megújult Erkel Színházban Lévay Szilveszter és Michael Kunze Elisabeth című musicalje Szente Vajk rendezésében, melynek magyarországi ősbemutatója 29 évvel ezelőtt volt a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Akkor a zord anyacsászárnét, Zsófia főhercegnőt, aki keményen küzd a hatalomért, irányítja fiát, Ferenc Józsefet és állandó konfliktusai vannak Sisivel, Hámori Ildikó alakította.

Nemrég azonban a Kossuth- és Jászai-díjas színésznő lánya, Szinetár Dóra osztotta meg követőivel, hogy

„Az Erkel Színház Elisabeth produkciójában én leszek Zsófia főhercegnő! Csodás feladat! Pont a megfelelő pillanatban… Ami külön izgalmassá és széppé teszi a felkérést, hogy a magyarországi ősbemutatón ezelőtt 29 évvel, az Édesanyám játszotta ezt a szerepet, aki akkor pont annyi idős volt, mint most én!”

És vajon lesz-e hasonlóság majd az anya és lánya alakításában? Hámori Ildikó szerint

„Zsófia nagyhercegnő egy történelemcsináló asszony volt és ez mind a kettőnk alakításában benne kell, hogy legyen, hisz erről szól a szerep”.

Az azonban biztos, hogy a mostani Erkel előadás teljesen más lesz, mint a hazai ősbemutató, melyben nem csak a szereplők, de a rendezés, a díszlet, a jelmezek is újak.

Sőt! Szinetár Dóri elárulta, hogy a több mint 30 éves darab az évek során is sokat változott, formálódott, beleírtak vagy kivettek belőle jeleneteket.

„A mostani darab teljesen más lesz, még zeneileg sem lesz teljesen ugyanaz, mint annak idején. Nekem például van új jelenetem, ami Zsófia karakterét nagyon erősíti, amit nem is lehetett még a bemutatón látni, mert a szerzők azóta írták” – árulta el Dóri.