Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Nem akárhogy lép édesanyja nyomdokaiba Szinetár Dóra

2025. szeptember 30., kedd 08:57 | HírTV
Erkel Színház Hámori Ildikó Szinetár Dóra

A népszerű színésznő ugyanis ugyanazt a szerepet játssza el nemsokára az Erkelben, mint 29 évvel ezelőtt az édesanyja, Hámori Ildikó a Szegedi Szabadtérin. A csavar még az a történetben, hogy a színésznő anyukája pont annyi idős volt akkor, mint most Dóri.

  • Nem akárhogy lép édesanyja nyomdokaiba Szinetár Dóra

Október 3-tól kerül színpadra a megújult Erkel Színházban Lévay Szilveszter és Michael Kunze Elisabeth című musicalje Szente Vajk rendezésében, melynek magyarországi ősbemutatója 29 évvel ezelőtt volt a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Akkor a zord anyacsászárnét, Zsófia főhercegnőt, aki keményen küzd a hatalomért, irányítja fiát, Ferenc Józsefet és állandó konfliktusai vannak Sisivel, Hámori Ildikó alakította.

Nemrég azonban a Kossuth- és Jászai-díjas színésznő lánya, Szinetár Dóra osztotta meg követőivel, hogy

„Az Erkel Színház Elisabeth produkciójában én leszek Zsófia főhercegnő! Csodás feladat! Pont a megfelelő pillanatban… Ami külön izgalmassá és széppé teszi a felkérést, hogy a magyarországi ősbemutatón ezelőtt 29 évvel, az Édesanyám játszotta ezt a szerepet, aki akkor pont annyi idős volt, mint most én!”

És vajon lesz-e hasonlóság majd az anya és lánya alakításában? Hámori Ildikó szerint

„Zsófia nagyhercegnő egy történelemcsináló asszony volt és ez mind a kettőnk alakításában benne kell, hogy legyen, hisz erről szól a szerep”.

Az azonban biztos, hogy a mostani Erkel előadás teljesen más lesz, mint a hazai ősbemutató, melyben nem csak a szereplők, de a rendezés, a díszlet, a jelmezek is újak.

Sőt! Szinetár Dóri elárulta, hogy a több mint 30 éves darab az évek során is sokat változott, formálódott, beleírtak vagy kivettek belőle jeleneteket.

„A mostani darab teljesen más lesz, még zeneileg sem lesz teljesen ugyanaz, mint annak idején. Nekem például van új jelenetem, ami Zsófia karakterét nagyon erősíti, amit nem is lehetett még a bemutatón látni, mert a szerzők azóta írták” – árulta el Dóri.

 

További híreink

Áttörés, végre megjelent a poloska ellensége itthon is

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Most érkezett: súlyos balesetet szenvedett a népszerű színész, kórházba került

Orbán Viktor: Már a bíróság szerint is átver a Tisza!

Erdélyi Mónika kötelezővé tenné ezt az italt: „Én azért iszom napi négy csészével, mert fontosak vagytok nekem”

Ő lehet Németország új kancellárja

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

Ilyen még sosem volt a Lidlben, a fűtési szezonban biztos, roham lesz érte

A tiszás vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

További híreink

A tiszás vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka
2
Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket
3
Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét
4
A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó
5
Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák
6
Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban
7
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!
8
Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett
9
Milliók életét befolyásolható tervet jelentettek be Trumpék Washingtonban – Ez mindent megváltoztathat a Közel-Keleten
10
Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!