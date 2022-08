SZIN félidő: még két szép nap a nyárból

Megosztás itt:

Öt dolog, amit nem tudtál a SZIN-ről

Első: Hamarabb volt, mint a Woodstock

A Szegedi Ifjúsági Napok akkor indult, amikor Amerikában bemutatták a Hair című musical eredeti, színpadi változatát. 1968-at írtunk, ami azt jelenti, hogy a SZIN egy évvel megelőzte minden idők leghíresebb rock fesztiválját, a Woodstocki Zenei és Művészeti Vásárt, ami Woodstocki Fesztivál néven került be a köztudatba.

Második: 2003-ban éledt újjá és kezdte el menetelését

Jövőre lesz 20 éve, hogy a Szegedi Ifjúsági Ház vette kezébe a fesztivál szervezését, ekkor találta meg helyét a Tisza-parton és innen indult meg a fejlődése annyira, hogy ma már a legnagyobb nyárzáró fesztiválként emlegetik és a hazai zenei élvonal mellett számos nemzetközi sztárt is felvonultat.

Harmadik: 15 éves a SZIN “himnusza”

A 2007-es Magnatofon című lemezen jelent meg a Magna Cum Laude Színezd újra című dala, ami a SZIN himnuszaként vált közismertté. Itt látható a dalból készült klip:

Negyedik: Badár 7 és fél órán át beszélt

Szintén 2007-es történet, hogy a szentesi duma-vasutas, Badár Sándor, aki nem mellesleg a Színezd újra klipben is jelentős szerepet vállalt, túl azon, hogy a SZIN arca volt, egy rekordkísérletre is készült abban az évben a fesztiválon. Úgy tervezte, hogy 6-7 órán át mondja a történeteit ismétlés nélkül. Végül 7 és fél órán át folyt belőle a sztori és mikor lejött a színpadról, annyit mondott: “Még azért öt óra maradt bennem.”

Ötödik: Anger Zsolt, Jáksó, idén pedig Miskovits Marci is a SZIN mellé állt

Többször állt hazai híresség a SZIN mellé. 2006-ban Jáksó volt a „SZIN arca”, őt Badár követte, tíz évre rá Anger Zsolt, Szegedről elszármazott színész népszerűsítette a SZINt, egyebek mellett így: „Úgy bizony, együtt nőttünk fel, én meg a SZIN. Én egy ilyen szép, délceg fickó lettem, a SZIN pedig a mai napig a világ legjobb balhéja.” Idén már Miskovits Marci, a fiatal fesztiválgeneráció legendás alakja fényesíti a SZIN hírnevét.

És amit biztosan tudunk: pénteken jön az Analog Balaton, a Punnany Massif, a Follow the Flow és a hazai közönség kedvenc német lemezlovasa, Alle Farben valamint a nemzetközi vonalat erősíti A7S is. Itt lesz Dzsúdló, ByeAlex és a Slepp, az Abigél, az Anna and the Barbies, a Ricsárdgír vagy Szabó Balázs Bandája ... persze még vagy félszáz további fellépő is.

A hírességek is megtalálták maguknak a SZIN-t. A fesztivál nyitó napján például Palvin Barbit és párját, Dylan Sprouse-t vehette észre a közönség. Annyira jól sikerült a buli, hogy talán a hétvégén vissza is térnek a fesztiválra.