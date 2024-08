Sziget - Ötven helyszín, ezernél is több program

Megosztás itt:

"Az elővételek alapján idén a Martin Garrix koncertjét hozó szombat, valamint a hétfői nap Fred again...-nel lehet teltházas. Száz országból érkeznek vendégek, megnőtt a magyar bérletvásárlók aránya, a legtöbb külföldi továbbra is Hollandiából jön, mögöttük a britek és írek következnek, majd a németek, a franciák és az olaszok" - mondta Kádár Tamás főszervező a keddi sajtóbejáráson az MTI-nek.

A Sziget új szlogenje a Free to Be..., a számos nem zenei program sorában újra lesz Nagy Utcaszínház és Cirque du Sziget, és idén az egyik tusolóblokkban is szól a zene.

MTI