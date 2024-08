Szerdától indul a sztárparádét felvonultató Szegedi Ifjúsági Napok

Megosztás itt:

A SZIN mindig is egy várva-várt eseménye volt a hazai fesztiválszezonnak, egy biztos pont, amiről tudjuk, bár a fesztiválszezon a végéhez közeledik, még utolsó bástyaként áll és még „húzza az időt”, hogy a nyárnak ne legyen vége. Mindehhez a Napfény Városa, a csodaszép Szeged adja a díszletet és a Tisza a keretet, a többszáz fellépő a tartalmat és a korosztályokon átívelő közönség pedig feltölti élettel.

Érdemes idén is bejárni a Szegedi Partfürdő 16 hektáros területét, melynek minden szegletében pörög majd a buli a Coca-Cola SZIN négy napja alatt. A fesztivál területének két „végpontjában” egy-egy nagyszínpad zárja a teret: a Borsodi Nagyszínpadon – hogy csak néhányat említsünk – lép fel idén Zara Larsson, Armin van Buuren, Kamrad, itt búcsúzik a nyártól Azahriah, és érkezik még Majka, Rúzsa Magdi, a Halott Pénz, Dzsúdló, a Wellhello. A bp Nagyszínpadon lesz majd Krúbi, Beton.Hofi, Carson Coma, Follow The Flow...és hadd ne soroljuk tovább. És a hírek szerint egy egyedi koncerttel készül bevenni ezt a helyszínt Pogány Induló & Ótvar Pestis.

A Jim Beam Arénában Lil Frakk, Sisi, Co Lee Live Band, KKevin, Analog Balaton, Ganxsta Zolee és a Kartel, bongor, Bruno x Spacc és sokan mások adják egymásnak a mikrofont, ugyanitt az éjszakából a hajnalra virradva, naponta más party brand-ek tartják aktív mozgásban a közönséget. Az SZTE Színpadon feltörekvő tehetségek után olyan előadók érkeznek majd, mint a Blahalouisiana, a Hiperkarma, a 30y, a Csaknekedkislány, Manuel vagy a Bëlga. A Coca-Cola SZIN world music oázisa a Fonó Világzenei Színpad, rajta Besh o DroM, PASO, a Ripoff Raskolnikov Band vagy Csík János és a Mezzo. És akkor még nem beszéltünk a további programhelyekről, mint a Casablanca Stage, a Burn Energy Stage, a Hungi Stég, a Szent Anna Bár vagy a Borsodi Malátabár, ahol szintén maximumra tekerik majd a bulihangulatot.

Ismét visszatér a SZIN-re a Karzat Színház múltidéző vidámparkja, a Vándor Vurstli, a vásári szórakoztatás városligeti hagyományainak őrzője, ahol korosztálytól függetlenül mindenki egyformán számíthat érdekes meglepetésekre, varázslatos játékokra.

Az első „újkori” Szegedi Ifjúsági Napoktól, vagyis 2003-tól kezdve a civil szervezetek is aktív résztvevői a fesztiválnak. A szervezők kiemelten fontosnak tartják a civil szféra társadalmi szerepvállalását, így idén is többtucat szervezet mutatkozik be a Coca-Cola SZIN Civil Falujában.

Idén is lehet majd pecázni a SZIN egyik, egyedien kialakított medencéjében. Ezúttal a legnagyobb súlyú kifogott halak lesznek versenyben. A pecások értékes nyereményeket vihetnek haza, illetve a fődíj egy 2025-ös Coca-Cola SZIN bérlet lesz majd.

A Coca-Cola SZIN 4 napjára összesen 2000 m2-nyi színpad épül fel, köztük a két legnagyobb a Borsodi és a bp Nagyszínpad, melyek darabját 70 tonna, azaz majd 12 db afrikai elefántbika súlyának megfelelő anyagból állítottak össze. Fellép 200 előadó és zenekar, naponta kb. 50 koncertet élvezhet a közönség. A 16 hektáros területen összesen 84 vendéglátó egység áll vendégek szolgálatába, köztük 9 boros stand, 42, különböző italokat áruló hely és 26 ételt árusító és 7 egyéb büfé.

Egyre erősebben jelenik meg a világban az a tapasztalat, hogy a telefonok mellőzésével, minőségibb, teljesebb koncertélménnyel lesznek a bulizók gazdagabbak, hiszen teljesen bele tudják élni magukat a koncert minden percébe, figyelmük csak az „akkor és ott”-ra összpontosulhat. Az élő zene és a látvány hatása sokkal intenzívebb, ha a figyelem nem oszlik meg a telefon használatával. A mobilhasználat elhagyása erősíti a közönség közötti interakciót. Az emberek hajlamosabbak beszélgetni, énekelni és együtt élvezni az előadást, ami fokozza a közönségi élményt és a közösségi érzést.

A Coca-Cola SZIN – itthon még úttörő kezdeményezésként – elindította a „Légy jelen!” mozgalmat, mellyel arra szeretné a látogatók figyelmét felhívni, hogy a „telefonmentes koncert” teljesebb élményt tud nyújtani a rajongóknak. A felhíváshoz csatlakozott a szegedi születésű Pogány Induló is, aki üzent is a SZIN látogatóinak: „Itt vagyunk a testvérekkel, a spanokkal Szegeden. Egy sztorit készítsetek, de aztán rakjuk el a telefont és élvezzük a bulit!” – mondja Szirmai Marci, aki férfitársainak is üzent: „Ne legyetek mindig online! Annyi szép lány van a SZIN-en, el kellene kezdeni élőben is beszélgetni. Szedjétek össze magatokat, mert itt a SZIN, rakjátok el a telefont és menjetek csajozni!” - tette hozzá Marci, aki azt is bevallotta, hogy miért szereti a SZIN-t. „Ez a kedvenc fesztiválom, nem csak azért, mert szegedi gyerek vagyok, hanem mert itt szereztem a legnagyobb élményeket. Fellépőként tavaly nagyon nagyot mentünk, a sátor teli volt, és most igyekszünk a Nagyszínpadon is alkotni egy hatalmasat.”

Egy regisztráción alapuló klubtagságot kínál a Coca-Cola SZIN a fesztivál szerelmeseinek. A regisztráció a SZIN Appon és a weboldalon keresztül történik és augusztus 15-től indul. A klubtagság számos exkluzív élményt nyújt, például a SZIN EXTRÁHOZ elsőként csatlakozók közül 100 fesztiválozó a Borsodi Nagyszínpadon bulizhat Armin van Buuren-nel a fellépése alatt, a SZIN csütörtökén.

A fesztiválon új helyszínként is debütál a SZIN Extra, mely megjelenésében és szolgáltatásaival is kitűnik a fesztivál helyszínei közül. A helyszínen lévő szolgáltatásokat, a már regisztrált vagy a helyszínen regisztráló tagok vehetik igénybe. A helyszín házigazdája Ábrahám Gergő, nyitott személyiségű és kreatív szegedi srác, aki igazán magának érzi a fesztivált, mondhatni vele nőtt fel és hamar megtalálta a közös hangot Schumacher Vandával és Miskovits Marcival, a SZIN házigazdáival. Geri idén a SZIN EXTRA házigazdájaként találkozik leggyakrabban a fesztiválozókkal és különböző aktivitásokba is bevonja őket. Hasonlóan, mint Vanda és Marci, törekszik arra, hogy még teljesebb élménnyé tegye a fesztivált a fiatal korosztály számára.

A SZIN EXTRA helyszín két részből áll: a teraszon páratlan nyári hangulattal és zenékkel, játékokkal, míg sátorban egy ICE Bárral várják a tagokat. A sátorban megkóstolhatják a SZIN EXTRA italát, amit különleges jégpohárban fogyaszthatnak el. Arról, hogy mégse legyen fagyos a hangulat, az Extra aktivitások és nyeremények gondoskodnak. Lesz például szelfi- és tetováló pont, extra berendezés és hangulat mellett különleges és értékes limitált nyereményekkel lehetnek gazdagabbak a tagok. A teraszon Dj Big Bill alapozza meg a zenei hangulatot, ahol kellemes óriás napozóágyakban, pálmák között pihenhetnek meg a fesztiválozók, de közönségtalálkozók és workshop-ok is színesítik itt a programot.

És a fesztivált követően is van élet a klubban, így például a regisztrált tagok vásárolhatnak Early Bird bérletet elsőként a jövő évi Coca-Cola SZIN-re, de az őszi és tavaszi időszakban számos koncert és esemény is elérhető lesz a klub tagjai számára.

„Szeretjük a friss és egészséges ételeket és italokat, és értékeljük a fenntarthatóságot. Kérjük, ne használjunk műanyag poharakat, tányérokat és evőeszközöket!” – írták a SZIN idei sztárfellépői, hangsúlyozva, hogy sem a gyorséttermi vagy kiszállított ételt nem preferálják. Többen kértek friss, érett bio gyümölcsválogatást, válogatott egészséges dióféléket, cukormentes üdítőket, citromot, gyömbért és mézet. Meglehetősen visszafogott a kívánságlista az alkoholos italok terén. Van, aki néhány üveg helyi sört kért, mások kiemelték, hogy csak gluténmentes sört innának, 1-2 üveg rizling és vörösbor is van a listákon, de kértek borotvát, fogkefét, töltőkábelt, egy csomag rágógumit és szerepel a kívánságok közt Monopoly kártyajáték is.

Forrás: Coca-Cola SZIN

Fotó: Coca-Cola SZIN