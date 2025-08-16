Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 16. Szombat Ábrahám napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont extra

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Szeptemberben újra megrendezik a Kerekdomb Fesztivált Tállyán

2025. augusztus 16., szombat 16:41 | Mti
Kerekdomb Fesztivált

Idén már tizedik alkalommal rendezik meg a Kerekdomb Fesztivált szeptember 19. és 21. között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tállyán, ahol a könnyűzenén túl színházi programok, irodalmi események és aktív pihenés is várja az érdeklődőket - közölték a szervezők az MTI-vel.

  • Szeptemberben újra megrendezik a Kerekdomb Fesztivált Tállyán

Mint írták, a Vincellér Ház Nagyszínpadán kapnak helyet a magyar zenei élet olyan képviselői, mint az Elefánt, a Analog Balaton, Szabó Balázs Bandája, a Péterfy Bori & Love Band és a 30y. A zenei programok után a helyszín színházi díszletbe öltözik, ott Ábel Anita és Szabó Simon szereplésével a Házastársas című darabot láthatja a közönség.

A Palota Borházban többek között fellép majd Sisi, Lil Frakk, a Duckshell, a Fiúk és a Vecsei H. Miklós által életre hívott QJÚB is, de a Hangfoglaló Program felfedezettjei közül a Kisbetűs Ünnepnapok, Cibi és a WXLFESS műsorát is itt láthatja a fesztiválközönség. A Szűcs Pincészetben Áron András lép majd fel, akit a Jazzbois, Sena Dagadub, a Swim Swim Naked, a Palo Canto, a Kale Lulugyi, Gently Da Spittah' és a szlovák Jóvilágvan koncertje előz meg.

Aki nyugodtabb hangulatra váltana, bármikor betérhet a Bagolyvárba, ahol a Libido, Beretka Ádám, Hegedűs Józsi, az egy5egy és Géem "bensőséges hangulatú előadását csípheti el". Hasonló atmoszférában vár mindenkit a Nyerges Udvar is, ahol Kemény Zsófi Szirtes Edinával zenél, továbbá itt lép fel haidubianka, Villő és a Hűvös, valamint a Myrstus Akusztik és a Nosnach! is - közölték.

A szervezők a zene mellett több kulturális programmal készülnek a fesztiválközönségnek, a Mailloth-kastély termeiben például a jótékonysági borkóstolótól a Malter Vándor Filmfesztivál filmjein át rengeteg program kap helyet. Többek között lesz szlovák-magyar kiállítás, beszélgetés a Z generáció kultúrafogyasztásáról, valamint Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét is levetítik, melyet szintén egy eszmecsere követ.

A kastély második emeletén digitális művészeti kiállítás is látható lesz, ezen felül itt három napon keresztül a digitális térről és a mesterséges intelligenciáról folyik majd diskurzus. A helyszín a legkisebbek időtöltéséről is gondoskodik, árnyjáték, ringató és színházi előadás is várja őket.

Az Alkotóházban több mesterség is bemutatkozik, a Tokaj Art Wine Barka Galériában pedig - amellett, hogy a Semmi és végtelen című kiállítás otthona - zenés irodalmi programokkal várják a közönséget. Csemer Boglárka Boggie, Kemény Zsófi és Juhász Anna közös műsorral érkezik erre a színpadra, Ávéd János és Vecsei H. Miklós közösen Visky András Kitelepítés című művét dolgozzák fel, míg Oroszlán Szonja és Hajdu Steve Dalversek előadásával igyekszik elnyerni a nézők szívét - fogalmaztak a szervezők.

A felsorolt helyszínek mellett a település több pontja is becsatlakozik a rendezvénybe, hiszen - mint írták - Tállya teljes területe fesztiválhelyszínné változik az év ezen időszakában. Az Evangélikus Templomban komolyzenei koncertek kapnak helyet, a Közösségi Ház pedig színházzá alakul, ahol a szlovák Trepp Színház Szebb, mint Ilona című darabja, Háy János műsora és az RS9 Színház előadásában Nick Hornby Cicikrisztus című darabja lesz látható.

A Kerekdomb Fesztiválon a gasztronómia és a borok is hangsúlyos szerepet kapnak, képviselteti magát többek között a Dévabor, a T3 Borászat, a Somszög Birtok, a Rózsa Pincészet, a Dudovics Pincészet, a Próbakert Lakásétterem és a Lindengarten Gasztro Porta is. A fesztiválra szóló bérletek és napijegyek már elérhetők a rendezvény honlapján.

További híreink

Megőrültek a strandolók: vörös cápa tűnt fel a Balatonban

Részeg nyugdíjas terhes nőt akart megerőszakolni

Újabb játékost nyúlna le a Puskástól a Fradi legendája

Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

„Miért ne játszanának?” – Gruber Zsomborról mondott ítéletet a Fradi BL-hőse

Tovább nőtt az oroszországi robbanás halottainak száma

Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök

Az önkiszolgáló kassza után itt az újabb őrület, a polcokat is a vásárlóknak kell feltöltenie

A baloldali üzletember a kormányt hibáztatja gyárának állásáért + videó

További híreink

A baloldali üzletember a kormányt hibáztatja gyárának állásáért + videó

Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök
2
Újabb buszbaleset rázta meg Budapestet
3
Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme
4
Részeg nyugdíjas terhes nőt akart megerőszakolni
5
Trump-Putyin: Eredményes volt a találkozó + videó
6
Vlagyimir Putyin: Oroszország a hosszú távú rendezésben érdekelt Ukrajnában
7
Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát
8
Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója
9
Európai vezetők: csak Ukrajna dönthet a saját területéről
10
Trump: „Tökéletes tízes” a Putyinnal tartott csúcstalálkozó

Legfrissebb híreink

Rapid Extra: Trump és Putyin tárgyalása új folyamatot indított el + videó

Rapid Extra: Trump és Putyin tárgyalása új folyamatot indított el + videó

 A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjának legújabb adásában Tóth Tamás Antal vendégei Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa voltak. A beszélgetés középpontjában az alaszkai Trump–Putyin-találkozó állt, amely új távlatokat nyithat az orosz–amerikai kapcsolatokban és az ukrajnai háború rendezésében.
Forróság után jön a csattanó

Forróság után jön a csattanó

 Szombaton tetőzik a hőség, de délután a Dunántúlon, estére pedig a Dunántúlon, és az északi és középső tájakon is előfordulhat néhol zápor, zivatar.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!