Szeptemberben ismét megrendezik a Szent Gellért Komolyzenei Fesztivált Szegeden

A közlemény szerint a fesztivált Robert Bachmann svájci zeneszerző-karmester - Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspökkel közösen - 2008-ban alapította azért, hogy egy új klasszikus zenei dimenzióval gazdagítsák Szeged komolyzenei kultúra tekintetében egyébként is pezsgő életét.

A későbbiekben Yoon Kuk Lee széles körben elismert dél-koreai születésű osztrák zeneszerzőt és karmestert nevezték ki a fesztivál zenei igazgatójának. Vezetésének az a célja, hogy az európai zenei élet élvonalában Szeged is helyet kapjon.

A fesztivál nulladik napján, szeptember 21-én a Korábban Érkeztem Alapítványt támogató jótékonysági koncerttel kezdődik a rendezvénysorozat. A fesztivál nyitókoncertjét másnap rendezik a szegedi dómban. Haydn, Mozart és Brahms művei a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában szólalnak meg, az együttest a fesztivál művészeti igazgatója, Yoon Kuk Lee dirigálja.

A fesztivál szeptember 24-én, a Szent Gellért napi koncerttel folytatódik a Két velencei, Antonio Vivaldi és Szent Gellért címmel. Az esten Tóth Mónika hegedűművész vezetésével Szent Gellért Barokk Zenekar lép föl, közreműködik Gyüdi Eszter (szoprán) és Yongbeom Kwon (kontra-tenor).

Másnap a Gál Ferenc Egyetem (GFE) Vántus István Zeneművészeti Szakgimnáziumában Klasszikus és romantikus címmel ad kamarakoncertet Kokas Dóra (cselló), So-Ock Kim dél-koreai származású brit hegedűművész, Makszim Riszanov ukrán származású brácsaművész és Szása Grinyuk ukrán zongoraművész.

Szeptember 27-én a Két ragyogó csillag Magyarországról és Kínából Mozarttal című koncerten Boros Misi zongoraművészt és Ziyu He kínai származású osztrák hegedűművészt hallhatja a közönség, az esten közreműködik a fúvósokkal kiegészült Anima Musicae Kamarazenekar.

Szeptember 29-én ismét kamarakoncert várja az érdeklődőket a GFE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnáziumában, a zongoránál Kerényi Mariann és Balázs-Piri Soma, fuvolán játszik Szabady Ildikó, énekel Horti Lilla.

Szeptember 30-án első alkalommal mutatkoznak be a fesztiválon Szeged fiatal tehetségei, a GFE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei, akiket az Anima Musicae Kamarazenekar kísér.

A fesztiválon három tudományos előadásra is várják az érdeklődőket: szeptember 26-án a Gál Ferenc Egyetem Klebelsberg-teremében Párducz Árpád, Janka Zoltán és Pál József professzorok komplex módon mutatják be a zene és a tudomány összefüggéseit.