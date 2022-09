Szeptember végén Budapestre költözik a világirodalom

Megosztás itt:

Szeptember 28-tól egészen október 2-ig a világirodalom fővárosává alakul Budapest. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesülettel (MISZJE) együttműködésben a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) már negyedik alkalommal társszervezője és szakmai közreműködője a világirodalmi fókuszú PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztiválnak. A PesText szeptember 23-i nyitórendezvényének és egyben a fesztiválnak az egyik díszvendége a világhírű orosz író, Vlagyimir Szorokin volt. A fesztivál négy napja alatt az érdeklődők három különböző helyszínen – a Három Hollóban, a Deák17 Galériában és a Millenárison –, valamint Szegeden és Balatonfüreden találkozhatnak a kortárs irodalom olyan sztárjaival, mint például a Táncos a sötétben című film forgatókönyvírója, az izlandi Sjón, a Nobel-díj esélyes román Mircea Cărtărescu vagy a 2016-ban az év fiatal írója díjjal kitüntetett brit Max Proter.

A fesztivál teljes programja itt érhető el.

A 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra információs standdal és öt programmal érkezik a PKÜ. Az Ügynökség legfrissebb könyvei közé tartozik a kortárs világirodalmi versválogatás-sorozatban megjelent kolumbiai és észak-amerikai versantológia. A 20. és 21. századi szlovák, cseh, lengyel és spanyol költőket felvonultató korábbi kötetek után a Mint a vigyázó istenek arca és a Nem lövöm fejbe magam című kötetek az amerikai kontinens két országa elmúlt évtizedeinek lírájába engednek betekintést olyan fordítók tolmácsolásában, mint például Gerevich András, Lanczkor Gábor, Závada Péter, Simon Márton, Deres Kornélia, Fenyvesi Orsolya, Ferencz Mónika, Bakucz Dóra, Izsó Zita és Vajdics Anikó. A két antológiát a műfordítók, valamint Sirokai Mátyás, Halmosi Sándor és Pál Dániel Levente mutatják be a fesztiválon.

Ugyancsak a Petőfi Kulturális Ügynökség kiadásában látott napvilágot Futaki Attila képregényrajzoló és Alexis Nolent (Matz), a nemzetközi hírű francia forgatókönyvíró közös műve A kivarrt címen. A képregény rendkívüli sikereket tudhat magáénak, Franciaországban több mint tizenötezer példányban kelt el. Futaki Attilával Szép Eszter képregénykutató, kritikus beszélget a Millenáris parkban.

A Tamási Áron születésének 125. évfordulója kapcsán rendezett emlékév keretében a Bölcső a hegyek között szabadtéri kiállítás ünnepélyes megnyitójára is sor kerül a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A sokállomásos erdélyi turné után Budapestre visszatérő kiállítást Juhász Anna irodalmár nyitja meg. A tizenhat kiállítótáblát magában foglaló, nagyszabású tárlat lehetőséget ad arra, hogy még közelebb kerüljünk a 20. századi prózában és az erdélyi magyar irodalomban markáns és hatalmas népszerűségnek örvendő életművet létrehozó író alakjához. Szombat délelőtt Juhász Anna a POKET-tal közösen várja a diákokat tárlatvezetéssel és csapatjátékkal, amelyen értékes könyveket nyerhetnek.

Visegrádi, francia és török vendégek

A nyilvános rendezvények mellett három szakmai programot is szervez a Petőfi Kulturális Ügynökség. A magyar irodalom külföldi népszerűsítését és a kétoldalú kulturális diplomáciai kapcsolatok erősítését szolgáló rendezvények mindegyike zárt körben zajlik Budapest különböző helyszínein. A külföldi vendégek Pál Dániel Levente szakmai igazgató meghívására öt különböző országból érkeznek a magyar fővárosba: Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból, Törökországból és Franciaországból.

A V4-es országok kulturális-irodalmi intézményeinek és fordítástámogatási programjainak vezetőivel elsősorban a közép-európai irodalmak külföldi bemutatásának módjairól és szorosabb együttműködési lehetőségekről tartanak megbeszéléseket.

A 2024-es törökországi magyar évad előkészítéseként egy török kiadókból, irodalmi ügynökségekből és műfordítókból álló delegáció látogat el Budapestre. Az úgynevezett kiadói fellowship program célja, hogy mélyebb betekintést nyújtson a török képviselők számára a hazai kulturális és irodalmi életbe, és megnövelje a magyar irodalmi alkotások török nyelvű fordításainak és kiadásainak számát. A PKÜ számos szakmai megbeszélést szervezett a török küldöttség és olyan magyar kiadók között, mint a Magvető, a Scolar, a Central Médiacsoport, a Libri vagy a Pagony.

A Petőfi Kulturális Ügynökség célkitűzései közé tartozik a magyar kiadók bekapcsolása a nemzetközi könyves szakma folyamataiba. Katharina Loix van Hooff, az egyik legnagyobb presztízsű francia kiadó, a Gallimard korábbi nemzetközi szerkesztője egy mesterkurzus keretében mutatja be a Les Argonautes elnevezésű programját, amely az európai irodalom és azon belül is a regényműfaj népszerűsítését szolgálja. Az előadásra a Francia Intézetben kerül szeptember 30-án, ahova a magyar kiadói szakembereket és szerkesztőket várja az Ügynökség.

„A hazai és külföldi programszervezői munka, illetve a fordítástámogatási pályázatok lebonyolítása mellett egyik kiemelt célunk, hogy a magyar kiadókat, kiadói szakembereket, valamint a szerzőket arra ösztönözzük, hogy ne legyenek frusztráltak és félénkek, hanem merjenek belevágni nemzetközi porondon is a szerzőik vagy a saját műveik promóciójába, menedzselésébe. Ha egy fiatal magyar költő eljön a PesTextre, vele egykorú külföldi költőkkel és írókkal tud találkozni, kiszakad a közegéből, remélhetőleg felszabadul benne egy gátlás és megnyílik előtte a világ. A magyar kiadók számára is ezért szervezünk programokat, ismerjék meg testközelből, hogy csinálják ezt azok, akik ott vannak a világ élvonalában, vagy pár évvel előttünk járnak. A visegrádi országok és Törökország meghatározó irodalmi intézményeinek vezetőivel és a francia irodalmi élet egyik meghatározó alakjával találkozni olyan lehetőségek kapuit fogja kinyitni, amelyek eddig is ott voltak karnyújtásnyira, legfeljebb az ember a mindennapi teendők között nem vette észre őket. A Petőfi Kulturális Ügynökség munkája akkor ér sokkal többet, ha nem a kiadók és szerzők helyett kell kitalálnia, mit is kellene tenniük magukért, hanem az irodalmi élet szereplőinek kreatív és fantáziadús ötleteit tudja kiegészíteni, akár financiálisan, akár háttérmunkával.” – mondta Pál Dániel Levente, a PKÜ irodalomszakmai igazgatója.

A Petőfi Kulturális Ügynökség programjai a Budapest Nemzetközi Könyvfesztiválon:

Szeptember 29., csütörtök

17.30 Bölcső a hegyek között – Tamási Áron125 szabadtéri kiállításmegnyitó

Közreműködő: Juhász Anna irodalmár

Helyszín: Millenáris Park – a tó mellett

Szeptember 30., péntek

14.00 Mint a vigyázó istenek arca – Kortárs kolumbiai költők antológiájának bemutatója

Közreműködők: Halmosi Sándor az antológia fordítóival

Helyszín: Kner Imre terem (Millenáris Park – D épület)

16.00 Beszélgetés Futaki Attilával a PesText világirodalmi fesztivál keretében

Közreműködők: képregényrajzolóval Szép Eszter képregénykutató, kritikus beszélget

Helyszín: Kner Imre terem (Millenáris Park – D épület)

Október 1., szombat

11.00 Bölcső a hegyek között – Csapatjáték és tárlatvezetés diákoknak a POKET-tal közösen

Közreműködő: Juhász Anna irodalmár

Helyszín: Millenáris Park – a tó mellett

14.00 Nem lövöm fejbe magam – Kortárs amerikai költők antológiájának bemutatója

Közreműködők: Sirokai Mátyás a kötet három fordítójával, Ferencz Mónikával, Gerevich Andrással és Závada Péterrel beszélget

Helyszín: Európa Pont, előadóterem (Lövőház utca 35., 1 percre a Millenáristól)