Szentkirályi Alexandra: Méltó otthonra talált az ország páratlan etnográfiai gyűjteménye

Megosztás itt:

A nemzeti kultúra ápolása és megerősítése mindig is kiemelt célja volt - és lesz is - a kormánynak, hiszen a kulturális infrastruktúra megújítása terén évtizedes adósságokat is törlesztünk - írja közösségi oldalán a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra egy fotóalbumot is megosztott az új Néprajzi Múzeum csodálatos épületéről, amelyben méltó otthonra talált az ország páratlan etnográfiai gyűjteménye. Hozzátette: fontos az is, hogy ahogy nő hazánk gazdasági teljesítőképessége, olyan mértékben indítsuk és valósítsuk meg a kulturális terület egymásra épülő, átfogó fejlesztéseit is. A Néprajzi Múzeum május 23-án, 14 órától, majd a nyitóhéten keddtől vasárnapig hosszabbított nyitvatartással, este 8 óráig látogatható.

Szentkirályi Alexandra a Facebookon a hamarosan megnyitó Néprajzi Múzeum kapcsán arra emlékeztetett, hogy 2011-ben egyedülálló kezdeményezésként indult el a Liget Budapest. A projekt, amely jelenleg Európa legnagyobb léptékű kulturális tartalmú városfejlesztése.

A TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁS CÉLJA A VÁROSLIGET ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE, ÉS EZZEL PÁRHUZAMOSAN A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYHÁLÓZAT EMBLEMATIKUS INTÉZMÉNYEINEK MEGÚJÍTÁSA.

A kormányszóvivő leszögezte:

A projekt keretében megépült Néprajzi Múzeum nem csak egyike Európa legfontosabb szakmúzeumainak, de új épülete révén a világ egyik legkorszerűbb etnográfiai intézményének is tekinthetjük, hiszen az emblematikus épület tökéletesen illeszkedik a Városliget és a Dózsa György út közötti környezetbe, amely nemzetközi szinten is jelképpé válhat.

Arról is említést tett, hogy korszakos változás az is, hogy a Néprajzi Múzeum korábbi Kossuth téri bemutatóhelyéhez képest

TÖBB MINT HÁROMSZOR NAGYOBB, ÖSSZESSÉGÉBEN KÖZEL 7.000 M2-ES ALAPTERÜLET ÁLL RENDELKEZÉSRE A MÚZEUM SZAKEMBEREINEK.

A múzeum első időszaki kiállítása „Megérkeztünk" címmel nyílik meg, és a gyűjtemény keresztmetszeteként mutat be egy különleges válogatást. Az interaktív és látványos „ZOOM" tárlat pedig egy egészen egyedi perspektívából tekint a múzeumi gyűjteményre, de az épület főlépcsője mentén mintegy 4000 műtárgyat felvonultató Kerámiatér is sosem tapasztalt élményt nyújt.

A TÖBB MINT 7000 M2-ES PARKOSÍTOTT TETŐKERT ÉS A FÖLDSZINTI RÉSZE A HÁZNAK (BENNE A LÁTOGATÓKÖZPONTTAL, SHOPPAL, VENDÉGLÁTÓHELLYEL) INGYENESEN LÁTOGATHATÓ, CSAK AZ ALSÓ SZINTEN LÉVŐ KIÁLLÍTÁSOKRA KELL JEGYET VÁLTANI.

A kormányszóvivő arról is írt, hogy a Néprajzi Múzeum május 23-án, 14 órától, majd a nyitóhéten keddtől vasárnapig hosszabbított nyitvatartással, este 8 óráig látogatható.

Végül így zárta bejegyzését:

Szívből ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el és fedezze fel a lenyűgöző épületben található kiállításokat!

Fotó: ALEX RAKO