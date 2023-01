Szeged első arénás fesztiválja világsztárral érkezik

Megosztás itt:

Minelli tavaly Budapesten, egy teltházas rádiós koncertsorozaton lépett fel először hazánkban hatalmas sikerrel, most visszatérve Szeged legnagyobb rendezvényhelyszínén láthatja őt újra a hazai közönség. A dance-díva szólókarrierje alig négy éve indult, 2021-ben pedig a Rampampam című slágerével egycsapásra feliratkozott a nemzetközi dance kedvencek sorába. A dal már közelíti a 300 milliós megtekintést és Minelli azóta is állandó szereplője az európai játszási listáknak olyan slágerekkel, mint - a Rampampam mellett - az MMM, a Nothing Hurts és a Heart Instructions.

A Color Aréna Fesztivál nagyot merít a hazai kínálatból is, egyrészt a hazai DJ elitből felvonultatva olyan neveket, mint Bréda Bia, Jauri, Regán Lili, Elektra, JoerJunior, Yamina, Szecsei, Metzker Viktória és a Sing Sing DJ Team, avagy Gabriel B., WellDan aka. Dain Farrell. Az éjszaka császárai mellett a hazai streaming legnagyobb kedvencei is színpadra lépnek, így egy emberként tombolhat a Pick Aréna közönsége Echo, AKC Misi, AKC Kretta, K. Kevin vagy T. Danny produkciójára. A hatalmas bulimaraton este 6-kor indul és tart hajnal 5-ig, lévén aznap munkaszüneti nap.

Szeged első arénás bulijára a jegyértékesítés már elstartolt és a colorarena.hu weboldalon bárki beszerezheti - akár early bird akcióban - belépőjét a tavasz legnagyobb bulijára.