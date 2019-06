Szabadságkoncertet rendeznek a Hősök terén a rendszerváltoztatás 30. évfordulójára

A program házigazdája Nagy Feró lesz, fellép Varga Miklós, Vikidál Gyula, Homonyik Sándor, a Beatrice, a Republic, a KFT, Vincze Lilla, az Emelet, a Piramis-évek, Keresztes Ildikó, Szikora Róbert és az R-Go, valamint Vastag Csaba. A szimfonikus kíséretet a Liszt Ferenc Kamarazenekar szolgáltatja.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kormány az 1989-90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulóját emlékévvé nyilvánította, amelynek nyitánya a Szabadságkoncert lesz, és amelynek programjai 2020 júniusáig tartanak majd - emlékeztetett Lánczi Tamás, a XXI. Század Intézet projektvezetője, a 30 éve szabadon című emlékév vezetője a Műcsarnok előtt tartott szerdai sajtótájékoztatón. Hozzátette: szeretnék a mai fiatalokat is megszólítani, hogy megértsék, miként jutottunk el a sikeres rendszerváltoztatásig.

Mint fogalmazott, 1989-90-ben olyan hatalmas változás, antikommunista forradalom zajlott le Magyarországon és a térségben, amelyet az emberek alapvető szabadságvágya hívott életre. Hozzátette: ezt a szabadságvágyat, a nemzeti és a közép-európai összetartozás érzését kívánják kiemelni a koncerttel is. Lánczi Tamás kitért arra, hogy az emlékév keretében kerekasztal-beszélgetéseket és konferenciákat szerveznek, tudományos kutatásokat indítanak, irodalmi pályázatot hirdetnek és különböző látványos installációkat állítanak fel.

Az ingyenes Szabadságkoncert június 16-án 20 órakor kezdődik. Szabó László, a koncert rendezője elmondta: az előadókat 40 fős szimfonikus zenekar és 30 fős kórus kíséri, a színpad 34 méter széles lesz, minden zenekar három-három dalt fog előadni. A koncert elején a Magyar Honvédség Gripen vadászgépei húznak át a Hősök tere felett.

A Szabadságkoncert a Liszt Ferenc Kamarazenekar rövid bevezetőjével indul, amelyben a Roxette Listen to Your Heart című dalának ismert motívuma mellett a fellépők egy-egy slágerének részletei is felcsendülnek.

"Szakmai kihívás volt a felkérés, nem csak nagy megtiszteltetés. Ünnepi házibulira törekedünk, nagyon sokat próbálunk, hiszen a szimfonikus zenekart és a kórust össze kell fésülni a fellépőkkel" - mondta Bolyki György, a kamarazenekar vezetője.

Nagy Feró arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy 1989. június 16-án ő is ott volt a tömegben a Hősök terén, nyakában gyermekével Nagy Imre és társai újratemetésén. Ott volt harminc évvel ezelőtt a Hősök terén Kiki (Patkó Béla) is, aki megjegyezte, hogy az Első Emelet nevet éppen Nagy Feró adta a nyolcvanas évek elején a zenekarnak. Vincze Lilla úgy fogalmazott, hogy dalaikkal talán az akkori könnyűzenei színtér előadói is hozzájárultak a változásokhoz.

Keresztes Ildikó kitért arra, hogy erdélyiként számára a rendszerváltoztatás a romániai forradalmat is jelenti, és különös érzés, hogy mostani egyik fellépőtársa, Varga Miklós fedezte fel Magyarországon, az 1956-ról éneklő East együttessel pedig éveken át felléphetett. Márton András, a KFT dobosa azt idézte fel, hogy Temesvár címmel annak idején számos zenésztársával jótékonysági kiadványt készítettek az erdélyi forradalom nyomán.

Vikidál Gyula és Homonyik Sándor az MHV elnevezésű projektről beszélt, amelynek harmadik tagja Menyhárt János gitáros volt, és amelynek 1989-es lemeze - rajta az Álmodj, királylány! című slágerrel - eladási rekordot döntött. Varga Miklós azt mondta, 1984-ben, Európa című dala megszületésekor nem gondolta, hogy az európai értékek Magyarországon is megvalósulnak.

Vastag Csaba arról számolt be, hogy a Szabadságkoncerten előadja a Scorpions együttes Wind of Change című dalát is, amely a rendszerváltoztatás ikonikus dalának számít.

A június 16-i koncert felevezető műsora már 18 óra 30 perckor elkezdőik a Hősök terén.

MTI